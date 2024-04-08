У России может быть военное превосходство над отдельными членами НАТО, но ни одна страна не способна бросить военный вызов всему альянсу НАТО. Об этом заявил адмирал испанского фрегата Almirante Juan de Borbon, пришвартованного в Рижском порту, и командующий первой постоянной морской группой НАТО (SNMG-1) Хоакин Руис в интервью агентству LETA, пишет rus.tvnet.lv.
Командующий морской группой НАТО рассказал, есть ли страны, которые могут бросить вызов альянсу
По его словам, основной задачей миссии SNMG-1 в Балтийском и Северном морях является наблюдение за активностью России в регионе и обеспечение безопасности стран в регионе Балтийского моря.
Руис отметил, что в нынешних геополитических условиях «мы должны быть готовы отреагировать, если какой-либо стране НАТО будет угрожать опасность». По мнению адмирала, безопасность в регионе Балтийского моря наиболее эффективно обеспечивается способностью альянса мгновенно реагировать на самые непредвиденные вызовы, включая технологические.
«Я не вижу ни одной страны, которая могла бы бросить военный вызов НАТО», - подчеркнул Руис агентству LETA, комментируя заявления некоторых западных экспертов о том, что Россия имеет военное превосходство в Балтийском море.
Адмирал также подчеркнул, что Балтийское море очень важно для НАТО, и военный альянс готов защищать территории всех государств-членов. В то же время Руис отметил, что НАТО располагает достаточными военно-морскими силами в регионе Балтийского моря для выполнения своих задач.
Что касается опасений по поводу того, что НАТО не имеет возможности лишить Россию доступа к Балтийскому морю, Руис сказал, что НАТО действует строго в рамках закона.
А по закону все прибрежные государства имеют право на доступ к своим водам. Другое дело, что НАТО строго следит за тем, чтобы ни одна страна не вела незаконную деятельность в водах других стран.
Руис также упомянул, что сейчас России гораздо сложнее осуществлять какие-либо провокации в территориальных водах стран НАТО, чем до войны, поскольку альянс значительно усилил свой мониторинг.
Действуя в основном в водах Северной Европы, группа SNMG-1 предназначена для сдерживания, коллективной обороны, военно-морского присутствия и повышения оперативной совместимости морских сил.