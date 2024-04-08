Командующий морской группой НАТО рассказал, есть ли страны, которые могут бросить вызов альянсу

По его словам, основной задачей миссии SNMG-1 в Балтийском и Северном морях является наблюдение за активностью России в регионе и обеспечение безопасности стран в регионе Балтийского моря.

Руис отметил, что в нынешних геополитических условиях «мы должны быть готовы отреагировать, если какой-либо стране НАТО будет угрожать опасность». По мнению адмирала, безопасность в регионе Балтийского моря наиболее эффективно обеспечивается способностью альянса мгновенно реагировать на самые непредвиденные вызовы, включая технологические.

«Я не вижу ни одной страны, которая могла бы бросить военный вызов НАТО», - подчеркнул Руис агентству LETA, комментируя заявления некоторых западных экспертов о том, что Россия имеет военное превосходство в Балтийском море.

Адмирал также подчеркнул, что Балтийское море очень важно для НАТО, и военный альянс готов защищать территории всех государств-членов. В то же время Руис отметил, что НАТО располагает достаточными военно-морскими силами в регионе Балтийского моря для выполнения своих задач.

Что касается опасений по поводу того, что НАТО не имеет возможности лишить Россию доступа к Балтийскому морю, Руис сказал, что НАТО действует строго в рамках закона.

А по закону все прибрежные государства имеют право на доступ к своим водам. Другое дело, что НАТО строго следит за тем, чтобы ни одна страна не вела незаконную деятельность в водах других стран.

Руис также упомянул, что сейчас России гораздо сложнее осуществлять какие-либо провокации в территориальных водах стран НАТО, чем до войны, поскольку альянс значительно усилил свой мониторинг.

Действуя в основном в водах Северной Европы, группа SNMG-1 предназначена для сдерживания, коллективной обороны, военно-морского присутствия и повышения оперативной совместимости морских сил.