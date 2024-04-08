В ФОКУСЕ ⟩ Традиционная разведка пережила свое время

3 мысли о Манифесте разведки Института Алана Тьюринга

По мнению исследователей из Института Алана Тьюринга, доступность данных выросла настолько, что разведка на основании открытых источников значительно опережает традиционную разведку. Фото: Ээро Вабамяги

Исследователи из Института Алана Тьюринга, который с 2017 года сотрудничает с британской внутренней разведкой МИ5, рекомендуют разведывательным службам отказаться от клише времен Холодной войны и заново изобрести себя. Опубликованный ими манифест призывает разведку заново изобрести себя по следующим причинам.

1. Комбинирование данных – это новое золото. Данные теперь широко и легко доступны. Частный сектор более искусно использует данные, чем государственные учреждения. В результате вышеизложенного разведка на основании открытых источников (OSINT) более эффективна, чем традиционная разведка.

2. В эпоху данных цикл разведки должен сократиться в десятки раз. Конкурентоспособность разведки теперь зависит от быстрого анализа данных, по сравнению с которым традиционный цикл разведки оказывается слишком медленным. Скорость разведывательного цикла можно экспоненциально увеличить за счет анализа данных, машинного обучения, искусственного интеллекта и создания нетрадиционных и нетрадиционных (не обязательно секретных) сетей сбора разведывательной информации.

3. Широкая безопасность не может быть обеспечена централизованно и отдельными экспертами, прошедшими проверку безопасности. Новое поколение силовых структур должно быть открытым и готовым к сотрудничеству, чтобы сотрудники службы безопасности действовали децентрализованно как часть других организаций, а в деятельность силовых структур были вовлечены университеты и частный сектор.