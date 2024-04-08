В ФОКУСЕ ⟩ Традиционная разведка пережила свое время

- СМИ больше не ограничиваются освещением разведывательных мероприятий, но и сами разведывают
- Институт Тьюринга призывает спецслужбы отказаться от клише времен Холодной войны
- Обычный человек может стать «разведагентом» по открытым источникам, инструкции есть в Интернете
Журналисты, связанные с разведкой, подвергаются более высокому, чем в среднем, риску нездоровой зависимости от источника, поскольку асимметрия информации в подавляющем большинстве случаев играет на пользу источника в сфере безопасности. Однако развитие возможностей общественной разведки в эпоху данных привело к тому, что правоохранительные органы и спецслужбы время от времени оказывались плетущимися в хвосте за журналистскими расследованиями. Чтобы идти в ногу с происходящими в жизни переменами, спецслужбам необходимо начать переосмысливать себя заново, делится мыслями британских ученых-разведчиков редактор Меэлис Ойдсалу.