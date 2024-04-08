«Новости в 7» за 8 апреля: чего добивается Isamaa от будущих властей Таллинна, курение привело к эвакуации 15-этажки, почему бессильны защитники животных и кого ждут на тренировках по регби

Сегодня в выпуске:

- Коалиционные переговоры в Таллинне близятся к завершению. Кто станет мэром, на каких пунктах настаивает партия Isamaa и какие еще изменения грядут - в материале нашего корреспондента

- Это важно: эстонская автобусная фирма продолжает вести прибыльный бизнес в России и перевозка гигантских лопастей ветряков для новой электростанции Enefit Green

- Что могло стать причиной возгорания в 15-ти этажном доме в Таллинне, который привел к эвакуации всех жильцов - в нашем репортаже

- Верховный суд постановил, что мучитель животных останется безнаказанным. Почему с точки зрения закона защитники животных не имеют права активно бороться за жизнь братьев наших меньших, то есть жаловаться в суд на жестоких владельцев, и что делать в таких случаях?

- Это интересно: почему временно закрывается бункер «лесных братьев» и какой непрошеный лесной «гость» наведался на эстонский хутор?

- Мяч-дыня, много бега и силовые контакты. Кому подходят тренировки по Регби, выясняла наш корреспондент

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 8 апреля.