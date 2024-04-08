Германия наконец-то выделит на оборону 2 процента ВВП? Есть сомнения

Ведь на требуемые 2% или почти 86 млрд евро удастся выйти только если к бюджету бундесвера в 52 млрд евро (сам он вырос в этом году лишь незначительно) приплюсовать целый ряд дополнительных мер.

Это, прежде всего, выделение 19 млрд евро из утвержденного в 2022 году сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину специального фонда (Sondervermögen) на перевооружение бундесвера в размере 100 млрд евро.

В прошлом году из этого фонда было потрачено всего 8,4 млрд евро, теперь эта сумма увеличивается более чем вдвое. К тому же в бюджет 2024 заложены еще 7 млрд евро, которые выделены на укрепление обороноспособности страны без указания их конкретного использования.

Широкое понимание инвестиций в обороноспособность

К другим дополнительным мерам относятся, в частности, военная помощь Украине и возможная оплата из текущего бюджета вооружений, которые будут произведены и поставлены лишь позднее.

Иными словами, инвестиции в обороноспособность страны трактуются правительством ФРГ весьма широко.

Автор подробно останавливается на военной помощи Украине, которую Германия увеличит в этом году до 7,5 млрд евро или 0,18% ВВП.

Причем теперь поставки будут осуществляться «уже не из складов бундесвера, в значительной мере опустевших, а из заново произведенных объемов и из оставшихся (небольших) запасов предприятий».