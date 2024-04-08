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Новая универсальная вакцина защитит разом от нескольких коронавирусов

PM Tervis rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Разработана однократная вакцина, защищающая от нескольких коронавирусов, в том числе вызывающего COVID-19.

Из многочисленных новостей мы знаем о Sars-CoV-2 - вирусе, вызывающем COVID-19.

Но на самом деле это всего лишь один из опасных вирусов в группе так называемых сарбековирусов, сообщает New Atlas.

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