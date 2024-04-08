Новая универсальная вакцина защитит разом от нескольких коронавирусов

Rus.Postimees.eeЗа рубежомДля подписчиковНовая универсальная вакцина защитит разом от нескольких коронавирусов PM Tervis, rus.postimees.ee8 апреля 2024, 20:37CopyИллюстративное фото. Фото: ShutterstockРазработана однократная вакцина, защищающая от нескольких коронавирусов, в том числе вызывающего COVID-19.Из многочисленных новостей мы знаем о Sars-CoV-2 - вирусе, вызывающем COVID-19.Но на самом деле это всего лишь один из опасных вирусов в группе так называемых сарбековирусов, сообщает New Atlas.КомментарииCopyКлючевые слова здоровьевакцинвакцинациямедицинавирусынаукакоронавирусвакцинация от коронавируса