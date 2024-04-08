Полицейский преследовал озорную свинью в Грантсвилле, штат Юта, США. Отснятый материал мгновенно собрал миллионы просмотров в социальных сетях.
Видео ⟩ Свинья-хулиганка уходит от полицейской погони
На видео видно, как полицейскому Кори Куперу мастерски удается поймать сбежавшую из дома свинью.
На самом деле сбежавших свиней было три – и все они доставили массу неприятностей местным садоводам, сообщает Fox13.
Ловили свиней-хулиганок в Грантсвилле целую неделю.
По словам полицейского Купера, в его карьере уже случались ситуации, когда ему приходилось ловить животных.
Однако преследовать свиней – задача чертовски сложная, поскольку они могут очень быстро бегать, добавил страж порядка.
Никакой информации о владельце свиней так и не появилось, а потому пойманные хрюшки были переданы на попечение зоозащитников.