Видео ⟩ Свинья-хулиганка уходит от полицейской погони

На видео видно, как полицейскому Кори Куперу мастерски удается поймать сбежавшую из дома свинью.

На самом деле сбежавших свиней было три – и все они доставили массу неприятностей местным садоводам, сообщает Fox13.

Ловили свиней-хулиганок в Грантсвилле целую неделю.

По словам полицейского Купера, в его карьере уже случались ситуации, когда ему приходилось ловить животных.

Однако преследовать свиней – задача чертовски сложная, поскольку они могут очень быстро бегать, добавил страж порядка.

Никакой информации о владельце свиней так и не появилось, а потому пойманные хрюшки были переданы на попечение зоозащитников.