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Началось полное солнечное затмение

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: BBC News

В понедельник, 8 апреля, в Северной Америке произойдет полное солнечное затмение. Воочию его можно будет наблюдать и в Мексике, и в США, и в Канаде.

Тысячи людей собрались в Северной Америке для того, чтобы следить за полным солнечным затмением.

Первыми его увидели местные жители и туристы в мексиканском курорте Масатлан, где затмение началось около 19.00 по московскому времени.

Затем затмение переместится в Соединенные Штаты и завершится в Канаде.

Луна полностью закроет Солнце, и небо потемнеет на четыре минуты.

Полные затмения солнца происходят регулярно, но не очень часто: следующее будет только в 2026 году, притом видно его будет в основном в Атлантическом океане.

Поэтому за этим затмением в интернете и по телевидению следит весь мир — и в том числе аудитория Русской службы Би-би-си.

Мы ведем видеотрансляцию затмения.

Люди наблюдают за затмением
Люди наблюдают за затмением Фото: Reuters
Начало затмения
Начало затмения Фото: Reuters

В Техасе, в Далласе, люди собрались на улицах, выбрав наиболее удобные места, чтобы наблюдать за затмением между небоскребами. Некоторые принесли с собой телескопы, другие же – коктейли.

В Калифорнии же некоторые школы и родители решили на всякий случай держать детей либо в закрытых классах, либо дома, чтобы защитить их глаза.

В Лос-Анджелесе затмение будет лишь частичным, и Луна закроет чуть меньше половины Солнца. Тем не менее многие родители отправили детей в школу в специальных очках, чтобы они не пропустили редкий астрономический феномен.

Затмение оказалось прекрасным событием для туристической индустрии. Гостиницы и мотели на пути затмения заполнены на 90%.

Что такое затмение и какие бывают его виды

затмение
затмение Фото: BBC

Затмения происходят, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию.

Если посередине оказалась Земля, то ее тень падает на Луну — это лунное затмение. Если посередине оказалась Луна, то она заслоняет землянам Солнце — это солнечное затмение.

В зависимости от того, насколько точно в линию выстроились эти небесные тела, затмение бывает частичным либо полным.

типы затмений - графика
типы затмений - графика Фото: BBC

В случае солнечного затмения его полнота зависит еще и от того, насколько близко или далеко от Земли оказалась на своей слегка вытянутой орбите Луна.

Во время кольцеобразного солнечного затмения Луна находится на максимальном удалении от Земли, поэтому кажется меньше Солнца и не закрывает его полностью.

Следующее кольцевое затмение Солнца будет уже в этом году, 2 октября, в Южной Америке. Как частичное его можно будет наблюдать, кроме Южной Америки, в Северной Америке и в обоих океанах с двух сторон этих континентов, в Тихом и Атлантическом.

затмение - схема
затмение - схема Фото: BBC

Смотреть на затмение солнца можно только через специальные сильно затемненные очки или через другие специальные, рекомендованные специалистами приспособления — иначе можно сильно повредить зрение.

При полном затмении оно наблюдается в сравнительно узкой «полосе тени», там, где конус тени Луны падает на земную поверхность, но на сотни и тысячи километров по сторонам от этой полосы затмение видно как частичное.

Что касается продолжительности затмения в каждом отдельном месте, то она может быть разной, в зависимости от взаимного расположения Земли и светил и от того, на какую часть земного шара падает тень, но в любом случае длится не больше нескольких минут. По подсчетам астрономов, теоретическая максимальная продолжительность затмения в одном месте — 7 минут 32 секунды.

BBC
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