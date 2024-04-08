В понедельник, 8 апреля, в Северной Америке произойдет полное солнечное затмение. Воочию его можно будет наблюдать и в Мексике, и в США, и в Канаде.
Началось полное солнечное затмение
Тысячи людей собрались в Северной Америке для того, чтобы следить за полным солнечным затмением.
Первыми его увидели местные жители и туристы в мексиканском курорте Масатлан, где затмение началось около 19.00 по московскому времени.
Затем затмение переместится в Соединенные Штаты и завершится в Канаде.
Луна полностью закроет Солнце, и небо потемнеет на четыре минуты.
Полные затмения солнца происходят регулярно, но не очень часто: следующее будет только в 2026 году, притом видно его будет в основном в Атлантическом океане.
Поэтому за этим затмением в интернете и по телевидению следит весь мир — и в том числе аудитория Русской службы Би-би-си.
Мы ведем видеотрансляцию затмения.
В Техасе, в Далласе, люди собрались на улицах, выбрав наиболее удобные места, чтобы наблюдать за затмением между небоскребами. Некоторые принесли с собой телескопы, другие же – коктейли.
В Калифорнии же некоторые школы и родители решили на всякий случай держать детей либо в закрытых классах, либо дома, чтобы защитить их глаза.
В Лос-Анджелесе затмение будет лишь частичным, и Луна закроет чуть меньше половины Солнца. Тем не менее многие родители отправили детей в школу в специальных очках, чтобы они не пропустили редкий астрономический феномен.
Затмение оказалось прекрасным событием для туристической индустрии. Гостиницы и мотели на пути затмения заполнены на 90%.
Что такое затмение и какие бывают его виды
Затмения происходят, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию.
Если посередине оказалась Земля, то ее тень падает на Луну — это лунное затмение. Если посередине оказалась Луна, то она заслоняет землянам Солнце — это солнечное затмение.
В зависимости от того, насколько точно в линию выстроились эти небесные тела, затмение бывает частичным либо полным.
В случае солнечного затмения его полнота зависит еще и от того, насколько близко или далеко от Земли оказалась на своей слегка вытянутой орбите Луна.
Во время кольцеобразного солнечного затмения Луна находится на максимальном удалении от Земли, поэтому кажется меньше Солнца и не закрывает его полностью.
Следующее кольцевое затмение Солнца будет уже в этом году, 2 октября, в Южной Америке. Как частичное его можно будет наблюдать, кроме Южной Америки, в Северной Америке и в обоих океанах с двух сторон этих континентов, в Тихом и Атлантическом.
Смотреть на затмение солнца можно только через специальные сильно затемненные очки или через другие специальные, рекомендованные специалистами приспособления — иначе можно сильно повредить зрение.
При полном затмении оно наблюдается в сравнительно узкой «полосе тени», там, где конус тени Луны падает на земную поверхность, но на сотни и тысячи километров по сторонам от этой полосы затмение видно как частичное.
Что касается продолжительности затмения в каждом отдельном месте, то она может быть разной, в зависимости от взаимного расположения Земли и светил и от того, на какую часть земного шара падает тень, но в любом случае длится не больше нескольких минут. По подсчетам астрономов, теоретическая максимальная продолжительность затмения в одном месте — 7 минут 32 секунды.