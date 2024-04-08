Началось полное солнечное затмение

Тысячи людей собрались в Северной Америке для того, чтобы следить за полным солнечным затмением.

Первыми его увидели местные жители и туристы в мексиканском курорте Масатлан, где затмение началось около 19.00 по московскому времени.

Затем затмение переместится в Соединенные Штаты и завершится в Канаде.

Луна полностью закроет Солнце, и небо потемнеет на четыре минуты.

Полные затмения солнца происходят регулярно, но не очень часто: следующее будет только в 2026 году, притом видно его будет в основном в Атлантическом океане.

Поэтому за этим затмением в интернете и по телевидению следит весь мир — и в том числе аудитория Русской службы Би-би-си.

Мы ведем видеотрансляцию затмения.

Люди наблюдают за затмением Фото: Reuters

Начало затмения Фото: Reuters

В Техасе, в Далласе, люди собрались на улицах, выбрав наиболее удобные места, чтобы наблюдать за затмением между небоскребами. Некоторые принесли с собой телескопы, другие же – коктейли.

В Калифорнии же некоторые школы и родители решили на всякий случай держать детей либо в закрытых классах, либо дома, чтобы защитить их глаза.

В Лос-Анджелесе затмение будет лишь частичным, и Луна закроет чуть меньше половины Солнца. Тем не менее многие родители отправили детей в школу в специальных очках, чтобы они не пропустили редкий астрономический феномен.

Затмение оказалось прекрасным событием для туристической индустрии. Гостиницы и мотели на пути затмения заполнены на 90%.