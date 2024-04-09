В субботу вечером пассажир ударил по голове водителя автобуса Lux Express, следовавшего из Таллинна в Курессааре, и тем самым создал опасную ситуацию.
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Пьяный пассажир напал на водителя Lux Express: по словам очевидцев, дебошир приставал ко всем с вопросами о войне
По словам находившегося в том же автобусе молодого человека, водитель, к счастью, смог продолжить поездку и ДТП не произошло. «Поведение этого человека было совершенно диким: автобус шел по шоссе со скоростью 90 км/ч, в нем было много народа», - рассказал очевидец.