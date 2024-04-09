Лучшего эстонского фехтовальщика дисквалифицировали на полтора года

В начале марта EADSE хотело регулярно брать у Прийнитса допинг-пробы, однако 36-летнего фехтовальщика не оказывалось там, где он должен был находиться, согласно информации базы данных тестирования программы ADAMS. Поскольку Прийнитс уже третий раз за год отсутствовал и не смог пройти допинг-тест в назначенное время, согласно кодексу ВАДА, это означает дисквалификацию на срок от одного до двух лет.

Однако EADSE сначала не наложил на Прийнитса дисквалификацию, и поэтому он смог, например, выступить на этапеКубка мира в Тбилиси в конце марта. Дисциплинарный антидопинговый совет Эстонии, заседавший накануне, все же решил наложить на Прийнитса 18-месячную дисквалификацию.

Прийнитс признал себя виновным только в одном из трех нарушений, но убедить дисциплинарную коллегию ему не удалось.

«У него было два нарушения местоположения. В первом и втором случаях он говорил, что был дома в Таллинне, а вместо этого был на соревнованиях. В случае третьего нарушения он утверждал, что спал и не слышал звонка специалиста, занимающегося забором проб», - рассказал предысторию нарушений председатель дисциплинарной коллегии Маргус Мугу.

Это первое подобное нарушение в Эстонии, поэтому при назначении наказания дисциплинарная коллегия также консультировалась с зарубежными коллегами.

«Кодекс ВАДА предусматривает двухлетний бан, который может быть сокращен до одного года. Поскольку в последнем случае могло быть так, что у спортсмена не было существенной вины, коллегия приняла решение смягчить наказание на четверть», - сказал Мугу.

Если бы Прийнитс признал все три нарушения, дисциплинарная коллегия наложила бы на него годичную дисквалификацию.

Но что сказал спортсмен в свою защиту?

«Его позиция заключалась в том, что одно из нарушений не квалифицируется как нарушение, связанное с информацией о местоположении. Комиссия так не сочла. Его утверждения не давали оснований не учитывать это. По нашему мнению, нарушение имело место. Человек, который пришел к нему забрать допинг-пробу, сделал все возможное, чтобы его найти», - сказал Мугу.

Дисквалификация сроком на полтора года вступила в силу со вчерашнего дня. Это также означает, что 36-летний Прийнитс не сможет работать и в качестве тренера.