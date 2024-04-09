Максим Волков ⟩ «Системные проблемы в управлении», которые приносят миллионы евро дохода

Броский заголовок, куча эмоций в цитатах политиков и ноль конкретики. Все обо всем и ни о чем. Когда же мы говорим о результатах управления, то нужно использовать не размытые формулировки, столь любимые политиками, а конкретные факты и цифры. А цифры таковы.

Во-первых, доходы SA Tallinna Hambakliinik под моим руководством выросли на 62%: с семи с небольшим миллионов до более чем двенадцати миллионов евро в год. И это на рынке, где жесточайшая конкуренция. Мы с моей командой из совковой поликлиники за пять лет (плюс год ковида) сделали современный медицинский центр. Клиника стала одним из лидеров рынка стоматологических услуг. По последним данным SA Tallinna Hambakliinik занимает по доле рынка второе место в Эстонии. Около пяти миллионов составили наши общие инвестиции в развитие предприятия и все эти средства были заработаны самой клиникой.

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