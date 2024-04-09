На минувшей неделе в СМИ появилось пресс-сообщение о якобы имеющихся в SA Tallinna Hambakliinik системных проблемах в управлении. Думаю, всем интересно узнать, как все обстоит на самом деле. Тем более, что ни одного факта «системных проблем» в данном пресс-сообщении приведено не было, пишет член правления клиники Максим Волков (Центристская партия).
Максим Волков ⟩ «Системные проблемы в управлении», которые приносят миллионы евро дохода
Броский заголовок, куча эмоций в цитатах политиков и ноль конкретики. Все обо всем и ни о чем. Когда же мы говорим о результатах управления, то нужно использовать не размытые формулировки, столь любимые политиками, а конкретные факты и цифры. А цифры таковы.
Во-первых, доходы SA Tallinna Hambakliinik под моим руководством выросли на 62%: с семи с небольшим миллионов до более чем двенадцати миллионов евро в год. И это на рынке, где жесточайшая конкуренция. Мы с моей командой из совковой поликлиники за пять лет (плюс год ковида) сделали современный медицинский центр. Клиника стала одним из лидеров рынка стоматологических услуг. По последним данным SA Tallinna Hambakliinik занимает по доле рынка второе место в Эстонии. Около пяти миллионов составили наши общие инвестиции в развитие предприятия и все эти средства были заработаны самой клиникой.
Во-вторых, кроме развития предприятия сотни тысяч евро мы направляем на социальные проекты, в рамках которых малообеспеченные пенсионеры Таллинна получают лечение за счет клиники. Все эти результаты достигнуты без вложений со стороны собственника и без кредитов. Только за свой счет. Мы – одно из немногих таллиннских предприятий, которое не получает ни цента из бюджета города и наоборот – сотни тысяч евро отдает на решение социальных проблем. Кроме того, только наша клиника открыта каждый день и более ста дней в году предлагает неотложную помощь по выходным и в праздники. Это – убыточная деятельность. Была бы выгодной – ее бы предлагали и частные клиники. Мы покрываем эти расходы из своих средств.
Дальше тоже только факты. В феврале этого года был сделан независимый анализ стратегического развития SA Tallinna Hambakliinik за последние несколько лет. Вот какие выводы содержит этот документ: «Хозяйственная деятельность SA Tallinna Hambakliinik однозначно является успешной, учитывая рост оборотных средств, значительные инвестиции в основной капитал. Положительная динамика доходов указывает на хорошее финансовое управление и жизнеспособность бизнес-модели».
Если это результат «системных проблем в управлении», то я желаю всем предприятиям в Эстонии жить с такими «системными проблемами»!
В сухом остатке: за счет собственных ресурсов моя управленческая команда сделала из SA Tallinna Hambakliinik современный медицинский центр. Клиника быстро растет и развивается. В конце прошлого года была закончена пятилетняя программа обновления предприятия и сейчас результаты этой работы на столе, а вернее, на расчетном счете предприятия. Уже сейчас мы готовы на сотни тысяч евро предлагать новые социальные программы для горожан – было бы только решение городской управы.
Теперь по поводу городского контроля, который сейчас проводит проверку. Все просто - недолго проработавшая сотрудница, с которой расстались из-за того, что она имела привычку хамски общаться с коллегами и была некомпетентным специалистом (путала даже брутто и нетто зарплаты), перед уходом написала лживый донос на мою работу.
Так как речь идет о городском предприятии, и я являюсь депутатом горсобрания, я отправил заявление в КАПО с просьбой проверить все факты, содержавшиеся в, с моей точки зрения, в лживом доносе. Чем больше прозрачности, тем лучше. После заявление было передано в Центральную криминальную полицию, и я общался со следователем. По итогу было выдано заключение, что правонарушений не обнаружено и претензий к моей работе со стороны правоохранительных органов нет.
По результатам общения с Михаилом Кылвартом, который тогда занимал пост мэра, было принято решение, что на всякий случай стоит также провести проверку городским контролерам. По состоянию на сегодня работа контроля не закончена и займет еще несколько недель.
На прошлой неделе в четверг я присутствовал на заседании горуправы, где по непонятным причинам (отчета контроля еще нет) был поставлен вопрос смены совета SA Tallinna Hambakliinik, с понятным желанием уволить и меня.
На все вопросы уважаемые члены горуправы получили исчерпывающие ответы. Ни о каких нарушениях закона не идет речи. Как сообщила вице-мэр Бетина Бешкина, в Службе внутреннего контроля города Таллинна четко и недвусмысленно заявили, что внутренний контроль не нашел в деятельности клиники ничего противозаконного.
Соглашусь с тем, что всегда что-то можно сделать лучше и в огромном предприятии всегда есть что следует подправить и скорректировать. Чем мы и занимаемся постоянно. Но это – рабочий процесс. Если клиника из года в год постоянно растет быстрыми темпами на миллионы евро – то это невозможно при плохом управлении. Чудес на рынке свободной конкуренции не бывает.
Поэтому желание сменить членов совета и правления предприятия нельзя объяснить рациональным причинами. Дело исключительно в политике. В стремлении экспонировать себя как невероятных борцов с коррупцией. Для этого есть хорошее определение – показуха. Прискорбно, что именно показуха взята за основу для управления городом. Кто от этого выиграет? Да никто. Временный хайп благодаря интервью, данному с озабоченным выражением на лице принесет временный политический эффект.
Кто от этого проиграет? Жители Таллинна. Благодаря прибыли нашей клиники только за последние несколько месяцев сотни таллиннских пенсионеров получили бесплатное лечение в рамках реализуемого с августа прошлого года проекта. В итоге только эта программа обеспечит бесплатное лечение на сумму до 500 евро более чем полутора тысяче малообеспеченным пенсионерам.
И отдельно о качестве уже городского управления. Когда я слышу идеи новых таллиннских властей, что успешно работающее предприятие, которое выполняет важнейшие социальные задачи, нужно продать, объединить с какими то другими организациями, то невольно приходит на ум слова персонажа из старой кинокомедии: «Когда вы говорите, то впечатление такое, что вы бредите»!
Такие глобальные решения принимаются на основании большого и серьезного анализа, а не на бегу в горячке коалиционных переговоров. Ну или это просто очередная показуха.