В понедельник, 8 апреля, жителям Северной Америки предоставилась редкая возможность наблюдать солнечное затмение. Побаловать себя эксклюзивным зрелищем можно было в Мексике, США, Канаде, а также на некоторых островах как в Тихом, так и в Атлантическом океанах. Следующая такая возможность возникнет только летом 2026 года.
ФОТО, ВИДЕО ⟩ Солнечное затмение в Северной Америке в объективе фотографа Postimees
Миллионы людей в странах Северной Америки наблюдали вчера полное затмение Солнца. В общей сложности затмение продолжалось более пяти часов, при этом первая возможность наблюдать уникальное явление появилась в мексиканском городе Масатлан. Пик затмения пришелся именно на Мексику, где была возможность стать свидетелем того, как солнечный диск погас примерно на четыре с половиной минуты.
Находившийся вчера в американском штате Арканзас фотограф Postimees Илья Смирнов не только не упустил возможность насладиться уникальным явлением, но и, разумеется, зафиксировал его на фото- и видеокамеру.
В интересах защиты зрения людям рекомендовалось смотреть на небо с использованием специальных очков.