ФОТО, ВИДЕО ⟩ Солнечное затмение в Северной Америке в объективе фотографа Postimees

В понедельник, 8 апреля, жителям Северной Америки предоставилась редкая возможность наблюдать солнечное затмение. Побаловать себя эксклюзивным зрелищем можно было в Мексике, США, Канаде, а также на некоторых островах как в Тихом, так и в Атлантическом океанах. Следующая такая возможность возникнет только летом 2026 года.