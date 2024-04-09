В понедельник, 8 апреля, жителям Северной Америки предоставилась редкая возможность наблюдать солнечное затмение. Побаловать себя эксклюзивным зрелищем можно было в Мексике, США, Канаде, а также на некоторых островах как в Тихом, так и в Атлантическом океанах. Следующая такая возможность возникнет только летом 2026 года.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ «Ощущение нереальности, к которому невозможно подготовиться»: фотограф Postimees следил за солнечным затмением из США
Миллионы людей в странах Северной Америки наблюдали вчера полное затмение Солнца. В общей сложности затмение продолжалось более пяти часов, при этом первая возможность наблюдать уникальное явление появилась в мексиканском городе Масатлан. Пик затмения пришелся именно на Мексику, где была возможность стать свидетелем того, как солнечный диск погас примерно на четыре с половиной минуты.
Находившийся вчера в американском штате Арканзас фотограф Postimees Илья Смирнов не упустил возможность насладиться уникальным явлением, зафиксировал его на фото- и видеокамеру, а также поделился своими ощущениями от увиденного.
По его словам, было ощущение, что происходит что-то ненормальное, как будто во сне: «Комбинация цветов, форм на небе становятся нереальными и к этому невозможно подготовиться. Меняются цвета - уже за пять минут до полного затемнения ландшафт приобретает другие цвета, несравнимые с обычным закатом. Ты видишь то, что не должно быть в это время суток, - темное небо, звезды».
«Получается очень странная картина - высоко в небе висит посторонний черный круг. Это очень удивительное и странное чувство, как будто на небе появляется черная пластиковая заплатка», - описал Смирнов свои ощущения.
Он добавил, что затмение быстро заканчивается, а потом вспоминаешь это как сон: «Это сравнимо с прыжком с парашютом - все прошло на автомате, ты волновался, потом все кончилось, и ты начинаешь вспоминать, как это было здорово».
Также Смирнов рассказал, что во время затмения похолодало: «Жена заметила, что как будто облака закрыли солнце. Также изменились и звуки природы - перестали петь птицы, появились сумеречные звуки, но в целом было ощущение тишины».
По его словам, после окончания затмения показалось, что еще быстрее, чем наступление темноты, пришел свет. «Мы смотрели затмение в компании новых американских знакомых возле их дома и невольно закричали "ура": как будто в кинотеатре включили свет», - описал Смирнов.
Это был первый раз, когда он увидел полное солнечное затмение. «В Эстонии я видел только частичные. Не одно частичное затмение не похоже на полное. Это было максимально полное, из-за чего мы и поехали сюда, на восток США», - добавил он.
Он отметил, что в США довольно много внимания было уделено затмению: «На магистралях постоянно встречались посвященные ему светящиеся баннеры, призывающие к внимательности. Где-то на шоссе встречались плакаты Don’t look up, смысл которых в том, чтобы водители не отвлекались и внимательно управляли автомобилем. Также на шоссе были предупреждения о возможных задержках в движении из-за затмения. Американцы очень готовились, потому что это действительно редкое явление, к тому же в удобное время».
Смирнов сказал, что в итоге получился очень быстротечный аттракцион, на который невозможно купить билет еще раз: «Второй раз на этих американских горках не прокатишься. А хотелось бы».