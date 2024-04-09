ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ «Ощущение нереальности, к которому невозможно подготовиться»: фотограф Postimees следил за солнечным затмением из США

Также Смирнов рассказал, что во время затмения похолодало: «Жена заметила, что как будто облака закрыли солнце. Также изменились и звуки природы - перестали петь птицы, появились сумеречные звуки, но в целом было ощущение тишины».

По его словам, после окончания затмения показалось, что еще быстрее, чем наступление темноты, пришел свет. «Мы смотрели затмение в компании новых американских знакомых возле их дома и невольно закричали "ура": как будто в кинотеатре включили свет», - описал Смирнов.

Это был первый раз, когда он увидел полное солнечное затмение. «В Эстонии я видел только частичные. Не одно частичное затмение не похоже на полное. Это было максимально полное, из-за чего мы и поехали сюда, на восток США», - добавил он.

Он отметил, что в США довольно много внимания было уделено затмению: «На магистралях постоянно встречались посвященные ему светящиеся баннеры, призывающие к внимательности. Где-то на шоссе встречались плакаты Don’t look up, смысл которых в том, чтобы водители не отвлекались и внимательно управляли автомобилем. Также на шоссе были предупреждения о возможных задержках в движении из-за затмения. Американцы очень готовились, потому что это действительно редкое явление, к тому же в удобное время».

Смирнов сказал, что в итоге получился очень быстротечный аттракцион, на который невозможно купить билет еще раз: «Второй раз на этих американских горках не прокатишься. А хотелось бы».