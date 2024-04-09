Приобрели что-то у продавца, который позвонил вам в дверь: какие права есть у потребителя?

Кристина Таммару из Департамента защиты прав потребителей и технического надзора объясняет, как избежать нежелательной сделки, что нужно предпринять, чтобы отказаться от покупки, и защищает ли закон потребителей от агрессивных продаж.

Всегда следует опасаться предложений, когда вам готовы выслать что-то бесплатно. Или прийти к вам домой, чтобы бесплатно почистить что-то, бесплатно измерить уровень влажности воздуха или толщину оконных уплотнителей или сообщить, что вы выиграли приз в лотерее, хотя потребитель не помнит, чтобы он в ней участвовал.

Следует быть осторожным, поскольку через бесплатное предложение продавец может пытаться потребителю что-то продать. Люди, обратившиеся в Департамент защиты прав потребителей, рассказывали о том, что в рамках бесплатных сервисов им предлагалось приобрести те вещи, которые они приобретать не хотели и вообще не были готовы к сделке. Однако продавцы очень убедительны, и в итоге человек может заключить сделку с обязательствами, которые ему на самом деле не нужны и за которые он не может заплатить.

Права потребителя при сделках купли-продажи на дому защищены законом

При заключении сделки купли-продажи на дому у потребителя его права во многом отличаются от прав при покупке того же товара в магазине. Сделки, совершенные вне магазина, например, когда представитель компании выезжает на дом к потребителю, называются договорами, заключенными вне коммерческих помещений.