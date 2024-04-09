Галерея и видео ⟩ Объявлен победитель архитектурного конкурса следующего этапа застройки территории ипподрома

Целью архитектурного конкурса было найти решение для застройки второго этапа территории бывшего ипподрома, которое было бы ярким, современным, представительным, с точки зрения архитектуры и градостроительства, и логистически хорошо функционирующим. В финал конкурса прошло пять работ.

По словам исполнительного директора и партнера Reterra Рейго Рандметса, в конкурсе приняли участие ведущие эстонские архитекторы. «С точки зрения объема, это очень большая территория застройки, где детальная планировка позволяет застроить около 30 000 м² наземных площадей и 13 000 м² подземных. Всего на данном земельном участке можно построить около 330 квартир», - пояснил Рандметс.