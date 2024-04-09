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Галерея и видео ⟩ Объявлен победитель архитектурного конкурса следующего этапа застройки территории ипподрома

rus.postimees.ee
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Чтобы найти лучшее архитектурное решение для застройки земельного участка стоимостью почти 100 миллионов евро, девелопер квартала «Ипподром» компания Reterra провела архитектурный конкурс.  В условиях жесткой конкуренции победителем стала представленная архитектурным бюро КОКО Arhitektid работа под девизом RATSU. 

Целью архитектурного конкурса было найти решение для застройки второго этапа территории бывшего ипподрома, которое было бы ярким, современным, представительным, с точки зрения архитектуры и градостроительства, и логистически хорошо функционирующим. В финал конкурса прошло пять работ. 

По словам исполнительного директора и партнера Reterra Рейго Рандметса, в конкурсе приняли участие ведущие эстонские архитекторы. «С точки зрения объема, это очень большая территория застройки, где детальная планировка позволяет застроить около 30 000 м² наземных площадей и 13 000 м² подземных. Всего на данном земельном участке можно построить около 330 квартир», - пояснил Рандметс.

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