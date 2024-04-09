Чтобы найти лучшее архитектурное решение для застройки земельного участка стоимостью почти 100 миллионов евро, девелопер квартала «Ипподром» компания Reterra провела архитектурный конкурс. В условиях жесткой конкуренции победителем стала представленная архитектурным бюро КОКО Arhitektid работа под девизом RATSU.
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Галерея и видео ⟩ Объявлен победитель архитектурного конкурса следующего этапа застройки территории ипподрома
Целью архитектурного конкурса было найти решение для застройки второго этапа территории бывшего ипподрома, которое было бы ярким, современным, представительным, с точки зрения архитектуры и градостроительства, и логистически хорошо функционирующим. В финал конкурса прошло пять работ.