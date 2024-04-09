Чемпион мира и олимпийская медалистка оказались в такой же ситуации, что и лучший фехтовальщик Эстонии

У спортсменов есть обязательство ежедневно как минимум в течение часа быть в зоне доступности для допинг-контролеров. Этот промежуток может обозначить каждый спортсмен, правильно заполнив программу АДАМС. При этом все же случаются ситуации, когда спортсмен находится не в том месте, которое он отметил в программе.

Если первые два нарушения не влекут за собой особых последствий, то третье отсутствие подряд означает дисквалификацию. В последние годы таких случаев в спорте высоких достижений было немало.

В 2019 году от был дисквалифицирован чемпион мира по легкой атлетике на дистанции 100 метров Кристиан Коулман и олимпийская чемпионка Литвы по плаванию Рута Мейлютите. Оба были первоначально дисквалифицированы на два года, но первый отделался более мягким приговором – срок сократили на полгода.

В последние годы аналогичное наказание было применено к Рейвен Сондерс, серебряной призерше Олимпийских игр в Токио по стрельбе, Гаррету Скантлингу, занявшему четвертое место в десятиборье на Токийских играх, и звезде латвийского биатлона Андрису Растрогуеву. Последний также был дисквалифицирован на 18 месяцев, как и вчера Стен Прийнитс.