Прямая трансляция ⟩ Эстонская православная церковь Московского патриархата объясняет свое отношение к войне в Украине

В то время как участники заседания Всемирного русского народного собора и присутствовавшие на нем представители Русской православной церкви одобрили агрессивную войну в Украине, на прошлой неделе Эстонская православная церковь Московского патриархата дистанцировалась от нее, заявив, что такая позиция не сочетается с духом евангелического учения.