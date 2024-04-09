На сегодняшней пресс-конференции Эстонская православная церковь Московского патриархата озвучит свою позицию в связи с высказыванием материнской церкви о «священной войне». Пресс-конференция начнется в 10:00, Rus.Postimees ведет прямую трансляцию.
Прямая трансляция ⟩ Эстонская православная церковь Московского патриархата объясняет свое отношение к войне в Украине
На пресс-конференции, которая пройдет в Казанской церкви в Таллинне, слово возьмет викарий Таллиннской епархии Эстонской православной церкви Московского патриархата, тартуский епископ Даниэль.
В то время как участники заседания Всемирного русского народного собора и присутствовавшие на нем представители Русской православной церкви одобрили агрессивную войну в Украине, на прошлой неделе Эстонская православная церковь Московского патриархата дистанцировалась от нее, заявив, что такая позиция не сочетается с духом евангелического учения.