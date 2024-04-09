Опрос: уверенность жителей Эстонии в экономическом благополучии улучшилась

Мониторинговое исследование по данному вопросу ранее не проводилось, однако, сравнивая результаты с исследованием, опубликованным осенью Спасательным департаментом, согласно которому 15% населения были готовы к кризису весной 2023 года, можно сделать вывод, что доля людей, подготовленных к кризису, за год немного возросла.

Доверие к правительству, президенту и полиции не изменилось по сравнению со вторым полугодием прошлого года. В марте правительству доверяли 39% населения, президенту - 71%, и полиции - 83%.

Однако доверие к парламенту упало до самого низкого уровня за последние годы: если в декабре Рийгикогу доверяли 35% жителей страны, то в марте - 28%. Для сравнения: год назад, в феврале 2023 года, Рийгикогу доверял 41% населения. Ниже среднего уровень доверия к Рийгикогу у людей с более низким уровнем образования и жителей Северо-Восточной Эстонии.

Членство в НАТО поддерживают 77% населения - этот показатель остался таким же, как и в декабре. Среди этнических эстонцев членство в НАТО поддерживают 92%, а среди жителей других национальностей поддержка выросла с началом войны и сейчас находится на уровне в 48% (для сравнения, в середине февраля 2022 года вхождение в НАТО поддерживали 28% жителей Эстонии других национальностей).

Поддержка военных действий Российской Федерации в Украине существенно не изменилась по сравнению с декабрем. Военные действия поддерживают 4% и осуждает 81% населения, а 15% не имеют четкой позиции. Однако несколько возросла поддержка предоставления гуманитарной помощи Украине (74% в декабре и 79% в марте) и вклада Эстонии в послевоенное восстановление Украины (60% в декабре и 65% в марте).

По сравнению с декабрем отношение к налоговым изменениям стало немного более позитивным, в то время как поддержка реализации «зеленого поворота» снизилась. В декабре налоговые изменения считали необходимыми 39% жителей, а в марте - 44%.