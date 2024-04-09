Соединенные Штаты являются родиной демократии, а свобода слова является безусловной основой демократии. Когда на улицах Вашингтона был сожжен государственный флаг, Верховный суд США постановил, что сожжение флага является выражением общественного мнения. «Правительство не имеет права запрещать выражение идей только потому, что общество считает какую-то идею оскорбительной или неприемлемой», - постановил Верховный суд. Подробнее ситуацию рассматривает Эва Гутманн, историк и педагог.
ЭСТОНКА В АМЕРИКЕ ⟩ Сожжение флага США на улицах Вашингтона теперь является выражением мнения
Когда я проходила стажировку в школе в качестве учителя истории, в тесте по граждановедению был вопрос о том, каковы характерные признаки государства. Правильный ответ - земля, народ и суверенное правительство. Однако, как ни удивительно, многие дети ответили, что это флаг, герб и гимн.
С точки зрения ребенка это, конечно, логичные ответы. Флаг, герб и гимн - это не основы государства, а символы. Они как клубника на торте: ягоды сами по себе не отражают всех размеров торта, но добавляют ему заметности и передают ожидания от него. «Смотри, клубничный торт!», «Смотри, Эстония!».
Государственные символы - это не абстрактные понятия в глазах детей, а конкретные вещи, воспринимаемые на ощупь, на глаз и на слух, о которых бабушки и дедушки рассказывают с удовольствием, а родители, надеемся, с чувством ответственности. Если вы перепутаете слова государственного гимна или без надобности коснетесь угла флага, вам могут задать взбучку. Законы определяют ответственность и обязательства перед страной, народом и государством. Законы также определяют, насколько строго можно наказать за надругательство над государственными символами.
Насколько важно регулировать использование национальных символов? А как насчет свободы слова?
Прецедент был создан Соединенными Штатами в прошлом веке. Для американцев национальный флаг - священная реликвия. История флага, как и история герба и государственного гимна, связана с борьбой Америки против Великобритании. Хотя история рождения флага и герба восходит к годам Войны за независимость, слова гимна были написаны поэтом Фрэнсисом Скоттом Ки в 1814 году. Ки был вдохновлен флагом, который храбро развевался во время ночного боя, в ходе которого силы молодой страны решительно сопротивлялись нападению британцев.
Поскольку флаг - это материальный объект, легко доступный и воспроизводимый, он занимает важное место в повседневной жизни американцев. Также флаг - это символ, вызывающий эмоциональную реакцию. Если бы кто-то сжег герб США на городской площади, герб, вероятно, не узнали бы в дыму, или краска расплавилась бы прежде, чем глаз смог бы сфокусироваться.
Однако большой флаг легко доставать и носить с собой. Подоженный с одного конца, он может гореть достаточно долго, чтобы глаза зрителей успели заметить звезды и полосы. Именно оскверенение флага привело к большинству исков на тему осквернения, вплоть до Верховного суда США. Сегодня герб защищен Законом об авторском праве. Использование флага и гимна регулируется Законом о флаге.
Законодательство США вращается вокруг судебных решений, и осквернение флага не является исключением. Первые судебные решения, защитившие достоинство флага, датируются 1907 годом. Компания по производству напитков Halter напечатала государственный флаг на пивных бутылках, после чего штат Небраска признал компанию виновной в осквернении флага.
Хотя национального законодательства, регулирующего использование флага, не существовало, большинство штатов регулировали этот вопрос сами. Закон о флаге, принятый в 1942 году, основан на идее, что флаг США «представляет живую нацию, подобную живому существу». Закон запрещает гражданским лицам неуважительно использовать национальный флаг. Это также охватывает использование в рекламе, одежде и продуктах.
Довольно запоздалая уступка
Лишь во второй половине ХХ века использование государственной символики стали связывать со свободой слова. В 1966 году, когда в Миссисипи был застрелен борец за гражданские права Джеймс Мередит, Сидни Стрит подожгла флаг на улице в Нью-Йорке, заявив: «Если это можно сделать с Джеймсом Мередитом, нам не нужен флаг». Стрит был оштрафована на сто долларов, но его не стали выплачивать.
Стрит в свою очередь подала иск в Нью-Йорке, дело дошло до Верховного суда США. Верховный суд постановил, что Стрит не может быть наказана за пренебрежительное высказывание о флаге. Суд не уточнил, является ли сожжение флага неконституционным, поскольку сам акт сожжения был неотъемлемой частью произнесенных ею слов.
В 1980-х годах дебаты вокруг флага и свободы слова возобновились. Самое печально известное использование флага в качестве примера свободы слова произошло в 1983 году, когда Ларри Флинт, издатель журнала Hustler, предстал перед судом в подгузнике с флагом США и заплатил штраф в размере 10 000 долларов. В качестве журналиста он отказался раскрыть источник своей информации, после чего завяил: «Если со мной будут обращаться как с ребенком, я буду вести себя как ребенок».
Когда Флинт покидал здание суда, он был арестован и признан виновным в осквернении флага. Наказание - пятнадцать месяцев лишения свободы. Справедливости ради надо отметить, что определяющим фактором при принятии решения стало общее презрение Флинта к судьям и государству.
В 1989 году дошло до Верховного суда одно дело из Техаса. Во время демонстрации Грегори Ли Джонсон облил флаг легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Штат признал его виновным в осквернении флага и приговорил к году тюремного заключения и штрафу в 2000 долларов. Верховный суд США отменил решение суда Техаса и постановил, что речь шла о свободе слова.
И тогдашний президент Джордж Буш-старший, и Конгресс были возмущены решением Верховного суда. За этим последовало принятие Закона о защите флага, который регламентирует порядок использования флага. Но когда злоумышленники сожгли флаг на улицах столицы, Верховный суд США вновь постановил, что сжигание флага является выражением общественного мнения. «Краеугольным камнем свободы слова является то, что правительство не имеет права запрещать выражение идей только потому, что общество считает эту идею оскорбительной или неприемлемой», - постановил Верховный суд.
Все последующие попытки законодательно защитить национальные символы от осквернения закончились незначительным противодействием и решительным мнением Верховного суда о том, что свобода слова является основой демократии. Государственные символы по конституции защищены свободой выражения мнений. Хотя Закон о защите флага все еще действует, а Закон о флаге 1942 года по-прежнему диктует этикет использования национальных символов, правительство не обеспечивает соблюдение этих правил. Однако традиции остаются в силе и регулируются самими людьми.
И люди любят символы своей страны. Американцы размахивают своим флагом и поют национальный гимн, когда могут. Да, всегда были прописанные законом поднятия флагов в государственных учреждениях, школах и у урн для голосования. Помимо поднятия флага, американцы также произносят клятву верности флагу. Школьные дни, собрания профсоюзов и многих организаций, заседания правительства, детские спортивные игры, различные церемонии начинаются с присяги на верность флагу.
Флаги везде
Но дело не ограничивается этим. Флаги есть на машинах, кроссовках, серьгах, плавках, тортах, елочных украшениях, тарелках, подушках и всем, что можно увидеть и потрогать. Самый большой из них всегда трепещет во дворе магазинов Harley-Davidson - немного потрепанный и изношенный, но оттого только больше приходящийся по сердцу прохожим. По закону все эти действия являются осквернением в той же мере, что и сожжение флага.
Официальное поднятие флага сопровождается пением государственного гимна. Все спортивные соревнования, от футбольных матчей двухлетних детей до национальных чемпионатов, начинаются с поднятия флага и пения государственного гимна вместе с солистом.
Иногда это выступление солиста удается, иногда нет. Американцы же до конца гимна стоят с прямой спиной и еще более прямым лицом и подпевают, положив правую руку на сердце. Если выступление певца-фронтмена было особенно неудачное, они бормочут про себя: «Нет, это было ужасно, но мы выжили».
Со словами гимна у американцев такие же сложные истории, как и у эстонцев. Они не помнят их правильного порядка и путаются в них. Однако государственный гимн США оставляет много места для арий которым при необходимости можно подпевать.
Даже пародия на государственный гимн не является чем-то новым. Есть пародии получше и погрубее. Даже популярное комедийное шоу Saturday Night Live сделало пародию на государственный гимн. Коммерческое использование флага настолько распространено, что средний американец никогда не сочтет это осквернением флага.
Моя коллега Эми заметила, что «к флагу и гимну по-прежнему следует относиться с уважением», и потянулась к компьютерной мыши, коврик под которой украшали флаг США и национальная птица - орел.
«Мы из семьи военных. Флаг и гимн занимают почетное место!», - сказала Тина и показала на свою шестилетнюю дочку, которая была одета в штаны с американским флагом.
К сожжению флага относятся более серьезно. «Это должно быть наказуемо», - подумав, сказал Крис. Анжела согласилась: «Сожжение флага - это оскорбление всей страны, и правительства, и народа».
«Если это иммигрант, его следует депортировать. Немедленно отменить грин-карту», - добавил Билл, ветеран армии.
Однако мой сосед Лес, учитель начальных классов с 40-летним стажем, задал более философский вопрос: «Кому принадлежат флаг и гимн? Государству или народу? Если государству, то кому принадлежит государство? Все-таки людям. Мы всегда возвращаемся к основному вопросу о государстве современной эпохи: насколько государство может контролировать людей?»
В этот момент на ум приходит профессор истории права одного эстонского университета, работавший в прокуратуре в советское время. Время от времени ему приходилось предъявлять обвинения старшеклассникам, которые по пути домой с дискотеки в Доме культуры мочились на памятник Ленину. Партия была готова отправить этих молодых людей вместе с родственниками в Сибирь за предательство родины.
Помочиться публично и высказать свое мнение - это одно. Предательство родины - это нечто другое. Даже если мнение выражено в оскорбительной и неприличной форме. Является ли непристойность преступлением против государства? Однако закон есть закон. Если нам не нравятся те, кто принимает законы, давайте выберем других представителей.