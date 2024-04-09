ЭСТОНКА В АМЕРИКЕ ⟩ Сожжение флага США на улицах Вашингтона теперь является выражением мнения

Когда я проходила стажировку в школе в качестве учителя истории, в тесте по граждановедению был вопрос о том, каковы характерные признаки государства. Правильный ответ - земля, народ и суверенное правительство. Однако, как ни удивительно, многие дети ответили, что это флаг, герб и гимн.

С точки зрения ребенка это, конечно, логичные ответы. Флаг, герб и гимн - это не основы государства, а символы. Они как клубника на торте: ягоды сами по себе не отражают всех размеров торта, но добавляют ему заметности и передают ожидания от него. «Смотри, клубничный торт!», «Смотри, Эстония!».

Государственные символы - это не абстрактные понятия в глазах детей, а конкретные вещи, воспринимаемые на ощупь, на глаз и на слух, о которых бабушки и дедушки рассказывают с удовольствием, а родители, надеемся, с чувством ответственности. Если вы перепутаете слова государственного гимна или без надобности коснетесь угла флага, вам могут задать взбучку. Законы определяют ответственность и обязательства перед страной, народом и государством. Законы также определяют, насколько строго можно наказать за надругательство над государственными символами.

Насколько важно регулировать использование национальных символов? А как насчет свободы слова?