Swedbank: предупредите своих близких о распространении мошенничества

«Мы даже сталкивались со случаями, когда мнимый банкир хотел встретиться с человеком на улице, чтобы забрать деньги. Мы подчеркиваем: ни один банк в Эстонии не делает этого! Предприятия и полиция в Эстонии не просят людей сдавать деньги в посылочный автомат или передавать их на улице», – говорит Вахтра.

«Мы имеем дело с преступниками, которые используют всевозможные уловки, чтобы обманом лишить людей денег. Мошенники чрезвычайно искусны в манипулировании и лжи. Поэтому мы призываем всех предупредить своих близких и проявлять крайнюю осторожность. Если Вы подозреваете, что Вас пытались обмануть, всегда сообщайте об этом в полицию по телефону 112 и в свой банк», – сказал Вахтра.

10 наиболее распространенных признаков опасности, о которых должен знать каждый

● Телефонный звонок от незнакомца, выдающего себя за полицейского или сотрудника банка. Если по телефону кто-то выдает себя за сотрудника банка или полицейского и просит сообщить данные банковской карточки или доступ к банковскому счету, звонок следует немедленно прервать. Настоящий банковский служащий или полицейский никогда не станет запрашивать такую информацию по телефону.

● Просьба поделиться экраном компьютера. Если незнакомец просит Вас поделиться экраном компьютера или загрузить незнакомую программу, это может быть попыткой получить доступ к Вашему устройству.

● Чрезмерная спешка. Если незнакомец в интернете или по телефону убеждает Вас в том, что Вы должны немедленно принять решение, иначе случится что-то плохое или Вы упустите прекрасную возможность, Вам следует быть особенно осторожным.

● Стремление к тайным действиям. Если Вас просят или требуют скрыть какое-то действие, например, под предлогом тайной операции, это признак того, что что-то не так.

● Подозрительные инвестиционные возможности. Будьте бдительны, если Вы нашли в интернете невероятно выгодные инвестиции или если их предлагает Вам незнакомец, направляя Вас на фальшивый сайт, который «подтверждает» высокую доходность инвестиций. Не существует невероятно высокодоходных или безрисковых инвестиций: если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, оно, скорее всего свидетельствует именно о попытке Вас обмануть.

● Звонки из-за границы. Будьте внимательны к неожиданным звонкам с незнакомых или иностранных номеров. Мошенники могут подделать номер звонящего, обычно чтобы скрыть своё настоящее местоположение.

● Общение с незнакомцами в интернете. Если кто-то хочет познакомиться с Вами в интернете, начинает охотно общаться, а через некоторое время просит о финансовой помощи, это может быть признаком мошенничества.

● Подозрение на переадресацию. Если Вам звонит человек, который выдает себя за сотрудника банка или полицейского, но в момент разговора пытается перевести звонок на другой орган, есть повод насторожиться.

● Подозрительные веб-адреса. Если кто-то присылает Вам ссылку на сайт курьерской компании, банка, налоговой, таможенной службы или другого органа, всегда проверяйте, совпадает ли адрес сайта с тем, который действительно есть у этого органа. Если он выглядит подозрительно или отличается от оригинального, это, скорее всего, мошенничество.

● Необычные ссылки и документы, неуверенный эстонский язык. Если Вы получаете электронные письма или сообщения с подозрительными ссылками или документами, содержание которых кажется Вам ошибочным или подозрительным, будьте бдительны. Орфографические ошибки в текстах также должны заставить Вас насторожиться.