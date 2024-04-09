Во время тест-экзамена по эстонскому языку рухнула ИТ-система

«Между 9:30 и 9:50 мы получили сообщение о том, что в системе произошла ошибка, но после дальнейшего расследования мы можем утверждать, что система EIS не рухнула, а просто стала работать чуть медленнее», - сказала пресс-секретарь Департамента по делам образования и молодежи Тийна Нымм.

«В настоящее время пробный экзамен все еще продолжается, а для тех школ, которые столкнулись с неполадками, мы продлим время для его сдачи», - сказала Нымм.

Причина, по которой система начала тормозить, пока не известна, но выяснится в сотрудничестве с технологическим отделом Министерства образования и науки.

По словам Тийны Нымм, пока неизвестно, были ли проблемы, возникшие на сегодняшнем пробном экзамене, каким-либо образом связаны с субботним инцидентом, когда вступительные экзамены государственных гимназий были сорваны из-за сбоя системы.