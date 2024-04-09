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Эстония обсуждает вторжения России с союзниками на Балтийском, Северном и Норвежском морях

rus.postimees.ee
Обновлено 9 апреля 2024, 11:36
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Министр иностранных дел Норвегии в 2021-2023 годах Анникен Витфельт (слева), министр иностранных дел Швеции Тоббиас Билльстрём и министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выглядывают из бронетранспортера, Латвия, сентябрь 2023 года.
Министр иностранных дел Норвегии в 2021-2023 годах Анникен Витфельт (слева), министр иностранных дел Швеции Тоббиас Билльстрём и министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выглядывают из бронетранспортера, Латвия, сентябрь 2023 года. Фото: LETA

Главы МИД восьми стран Северной Европы и Балтии собрались на шведском острове Готланд, чтобы обсудить вопросы политики безопасности и вторжения России в Украину.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании и Исландии встречаются в столице шведского острова Готланд - Висбю. Об этом 9 апреля сообщает сайт Министерства иностранных дел Финляндии.

Министры в формате Северо-Балтийской восьмерки (NB8) обсудят текущие вопросы внешней политики и политики безопасности, незаконное вторжение России в Украину, поддержку Украины и актуальные вопросы НАТО, сказано в сообщении.

«Страны Северной Европы и Балтии - наши ближайшие партнеры. Очень важно, чтобы мы регулярно обсуждали актуальные вопросы внешней политики и политики безопасности», - комментирует важность встречи глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

В 2024 году на встрече глав МИД NB8 председательствует Швеция. В настоящее время именно эта страна, новый член НАТО, является координатором сотрудничества NB8.

Ранее глава МИД Финляндии заявила, что союзники, включая США, не должны полностью отказываться от идеи отправки войск в Украину, если ситуация в стране ухудшится.

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Накануне стало известно, что вопросы угроз, которые исходят с территории России, в Финляндии обсуждал глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Он посетил закрытую финско-российскую границу.

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