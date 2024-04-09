В Эстонии продолжают падать продажи новых автомобилей

Об этом сообщил Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), по данным которого в марте в Эстонии было продано 1699 новых легковых автомобилей, что на 25,7% меньше, чем в марте прошлого года. Всего в первом квартале этого года покупателям было передано 4716 новых легковых автомобилей, что на 16,6 % меньше, чем за тот же период прошлого года.

На долю электромобилей пришлось 5,4 процента от общего числа: в марте было продано 92 электрокара. Гибридные автомобили по-прежнему занимают в продажах наибольшую долю - 42,1 процента. В марте было продано 716 штук. На бензиновые автомобили приходится 33,6 процента, на дизельные - 17,8 процента.

В тройку наиболее популярных марок в марте вошли Toyota с 299 проданными автомобилями, Škoda с 287 и Volkswagen с 163. Среди моделей покупатели отдали предпочтение Škoda Octavia - 112 автомобилей, за ней следуют Toyota RAV4 - 81 автомобиль и Škoda Kodiak - 77 автомобилей.

Рынок коммерческих автомобилей продолжает восстанавливаться: в марте покупателям было передано 480 новых коммерческих автомобилей, что на 12,7 % больше, чем в марте прошлого года. За три месяца этого года было продано в общей сложности 1290 новых коммерческих автомобилей, что на 14,7 % больше, чем за тот же период прошлого года.

Самыми популярными автомобильными брендами в марте стали Toyota - 136 проданных автомобилей, за ней следуют Peugeot - 54 и Renault - 52.

В сегменте грузовых автомобилей наибольшим успехом пользовалась марка Scania - 31 проданный грузовик.