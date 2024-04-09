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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ В России рушатся дамбы и дрожат мосты

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Erik Prozes
  • Прорыв речной дамбы несколько дней назад стал причиной серьезного наводнения в Орске
  • В Смоленской области РФ обрушился автодорожный мост, построенный над железной дорогой Москва-Минск
  • Ракетный корабль загорелся в Балтийске Калининградской области

Обрушение плотины на реке Урал в Западной Сибири вызвало несколько дней назад сильное наводнение в городе Орске, что также остановило и работу важного нефтеперерабатывающего завода. Плотину построили сравнительно недавно и уже во время ее строительства говорили о серьезных технических проблемах и о коррупции. Местные власти не смогли контролировать ситуацию, и теперь наводнение начинает доходить и до местного областного центра - Оренбурга, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Очевидно, что это несчастный случай, вызванный беспорядком. Причины аварии и меры реагирования характеризуют одну из фундаментальных слабостей российского государства - неспособность правильно управлять технически сложными большими системами и разрешать кризисные ситуации. В некоторых регионах России за последний год неоднократно выявлялось, что из-за мобилизации в армию некоторые службы управления критически важной инфраструктурой оказались недостаточно дееспособны.

В Смоленской области на западе России обрушился автодорожный мост, построенный над железной дорогой Москва - Минск. Железнодорожное движение на одной из важнейших железных дорог России полностью заблокировано, но есть альтернативные маршруты. Момент обрушения моста запечатлен на видео, что не оставляет сомнений в том, что и это тоже авария, вызванная техническими причинами.

В Балтийском море загорелся российский ракетный корабль

Ракетный корабль «Серпухов» загорелся в порту Балтийск в Калининградской области, на Балтийском море в России. Это был новый и, по мнению ВМФ, современный корабль, спущенный на воду в 2015 году. По данным украинской военной разведки, огнем были уничтожены средства связи и другие электронные системы корабля, и на их восстановление уйдет много времени.

Украинская разведка также поделилась видео с моментом возникновения пожара. Пожары на базах российского военного флота - явление не такое уж и редкое, но у России наверняка возникли определенные ощущения по той причине, что украинская служба опубликовала подобное видео. Россия могла бы переместить такой корабль в Черное море по внутренним водным путям.

Украина успешно боролась с иранскими дронами

Сегодня ночью Россия атаковала в основном южные и западные регионы Украины с помощью двадцати иранских беспилотников. На этот раз украинской ПВО удалось уничтожить все беспилотники. В течение вчерашнего дня Россия осуществляла отдельные ракетные обстрелы, в результате одного из которых было поражено промышленное здание в Запорожской области. Россия также начала бомбить населенные пункты в приграничных районах Украины крупными кассетными бомбами, также каждый день поражаются наиболее крупные жилые дома.

Активность атак российской армии на фронтах вчера существенно снизилась из-за тяжелых потерь предыдущих дней.

Российские подразделения бездействовали в направлении Сватово и Северодонецка. В последние недели в районе Лимана россияне понесли очень большие потери в бронетехнике, и для продолжения наступления, видимо, необходимы более крупные резервы. Поступают сообщения о перемещении новых войск в этот район.

В районе Бахмута активность российских атак оставалась высокой. Есть сообщения о наступлении российской армии в районе города Часов Яр, однако пока неизвестно, смогут ли российские войска удержаться на этих позициях.

К западу от Авдеевки идут позиционные бои, активность российской армии несколько снизилась. Южнее продолжаются очень активные атаки в районе Новомихайловки. Оттуда приходят сообщения о продвижении российских частей в отдельных точках.

На Южном фронте российская армия проводит отдельные атаки в районе Токмака, но попыток крупного наступления не было. Продолжаются активные удары по украинским позициям на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Крынки, но кроме потерь ничего добиться там россиянам не удалось.

В Севастополе что-то взорвалось

Сегодня ночью в Севастополе произошел исключительно мощный взрыв. Предупреждение о ракетном нападении было объявлено заранее. Обстоятельства нападения пока не разглашаются. В официальном заявлении России говорится, что ракета была уничтожена средствами ПВО.

Газета Washington Post написала материал о работе российских фабрик интернет-троллей. Статья, судя по всему, основана на оригинальной информации, полученной спецслужбой европейской страны, а не на анализе. Это очень хорошее и ценное описание того, как осуществляются массовые информационные атаки в интернете. Повлиять таким образом на какую-то часть общественного мнения и повлиять на прессу, безусловно, можно. Но громкие заголовки в публикациях СМИ по-прежнему достигаются влиянием и информационными операциями другого уровня.

При очень широком обобщении можно сказать, что в первый год войны российская система пропаганды функционировала не очень эффективно. Одной из причин, безусловно, является тотальная пропагандистская истерия, царящая в собственных СМИ России; она делает невозможным создание функционирующего инфофона, который могли бы воспроизводить российские агенты. Но мало-помалу России все же удается наладить свою информационную деятельность.

За последний год в крупных западных СМИ заметно участились сюжеты, основанные на анонимных источниках информации, которые в качестве общей тенденции пытаются внушать представление о безвыходном положении Украины в войне и неизбежной военной победе России. Частично это также связано с информационной политикой Украины, согласно которой в целях безопасности ее войск передается меньше информации о том, что происходит на фронте, чем это было раньше.

Деятельность России по влиянию в целом основана на культивировании прививаемых годами мифов, которые сейчас сочетаются с чувствами страха и паники, которые также заметны в обществах стран-сторонников Украины. Фабрики троллей помогают значительно усилить все это. Однако основная проблема заключается в том, что украинским союзникам не хватает инициативы в плане стратегических коммуникаций, хотя и взаимного сотрудничества тоже не видно. Тем не менее, нет оснований утверждать, что российские нарративы в настоящее время доминируют в западных СМИ, но их распространенность, безусловно, возросла.

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