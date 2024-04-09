ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ В России рушатся дамбы и дрожат мосты

В Севастополе что-то взорвалось

Сегодня ночью в Севастополе произошел исключительно мощный взрыв. Предупреждение о ракетном нападении было объявлено заранее. Обстоятельства нападения пока не разглашаются. В официальном заявлении России говорится, что ракета была уничтожена средствами ПВО.

Газета Washington Post написала материал о работе российских фабрик интернет-троллей. Статья, судя по всему, основана на оригинальной информации, полученной спецслужбой европейской страны, а не на анализе. Это очень хорошее и ценное описание того, как осуществляются массовые информационные атаки в интернете. Повлиять таким образом на какую-то часть общественного мнения и повлиять на прессу, безусловно, можно. Но громкие заголовки в публикациях СМИ по-прежнему достигаются влиянием и информационными операциями другого уровня.

При очень широком обобщении можно сказать, что в первый год войны российская система пропаганды функционировала не очень эффективно. Одной из причин, безусловно, является тотальная пропагандистская истерия, царящая в собственных СМИ России; она делает невозможным создание функционирующего инфофона, который могли бы воспроизводить российские агенты. Но мало-помалу России все же удается наладить свою информационную деятельность.

За последний год в крупных западных СМИ заметно участились сюжеты, основанные на анонимных источниках информации, которые в качестве общей тенденции пытаются внушать представление о безвыходном положении Украины в войне и неизбежной военной победе России. Частично это также связано с информационной политикой Украины, согласно которой в целях безопасности ее войск передается меньше информации о том, что происходит на фронте, чем это было раньше.

Деятельность России по влиянию в целом основана на культивировании прививаемых годами мифов, которые сейчас сочетаются с чувствами страха и паники, которые также заметны в обществах стран-сторонников Украины. Фабрики троллей помогают значительно усилить все это. Однако основная проблема заключается в том, что украинским союзникам не хватает инициативы в плане стратегических коммуникаций, хотя и взаимного сотрудничества тоже не видно. Тем не менее, нет оснований утверждать, что российские нарративы в настоящее время доминируют в западных СМИ, но их распространенность, безусловно, возросла.