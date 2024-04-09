Департамент конкуренции открыл портал, через который жители Эстонии анонимно могут уведомить обо всех нарушениях, связанных со сферой деятельности Департамента конкуренции, независимо от того, является ли это картельным сговором или нарушением правил энергетического рынка.
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Департамент конкуренции открыл портал для передачи информации о нарушениях
По словам руководителя отдела специальных производств Департамента конкуренции Элен Ялак, все наводки приветствуются. «Информация может быть предоставлена анонимно, поскольку департамент не собирает и не обрабатывает личные данные», - сказала она.