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Департамент конкуренции открыл портал для передачи информации о нарушениях

, экономический журналист
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Работа за компьютером
Работа за компьютером Фото: pexels.com

Департамент конкуренции открыл портал, через который жители Эстонии анонимно могут уведомить обо всех нарушениях, связанных со сферой деятельности Департамента конкуренции, независимо от того, является ли это картельным сговором или нарушением правил энергетического рынка.

По словам руководителя отдела специальных производств Департамента конкуренции Элен Ялак, все наводки приветствуются. «Информация может быть предоставлена ​​анонимно, поскольку департамент не собирает и не обрабатывает личные данные», - сказала она.

Выявить и доказать нарушения правил, связанных с конкуренцией, зачастую бывает очень сложно, поэтому соответствующие ведомства по всему миру постоянно придумывают новые способы и решения, чтобы максимально упростить подачу информации о нарушениях.

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