Детальная планировка – довольно скучное словосочетание, и не имеющий отношения к градостроительству и урбанистике вообще читатель то и дело будет спотыкаться об этот термин. Однако темы застройки земельных участков, споры вокруг этажности нового дома или расстояния от соседского сарая до вашего забора, а также возведение новых микрорайонов и прокладки тротуаров неразрывно связаны именно с этим «неизвестным науке зверем» - детальной планировкой.
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Новая власть Таллинна и строительство: крупные девелоперы выжидают, скандальный бизнесмен надеется
Без нее нельзя построить ни-че-го. Разве что туалет на дачном участке. Именно из-за нее, вернее, из-за ее отсутствия зарастают бурьяном вроде как бесхозные земельные угодья и ломают копья в бесконечных переговорах застройщики с чиновниками. О том, что в Таллинне детальные планировки рассматриваются и утверждаются не то что годами – десятилетиями, написано много, в том числе и автором этих строк. Однако смена власти в Таллинне у многих причастных к этой планировочной рутине если и не вызывает вздохи облегчения, то внушает надежду – пусть пока призрачную. Поэтому мы опять о ней - о детальной планировке и новой городской власти.