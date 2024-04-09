Конец мучениям: в Ласнамяэ на одной из улиц начнется долгожданный ремонт

Пешеходные переходы планируется сделать как можно короче, а на перекрестках улиц Вилисуу и Пунане будут построены островки безопасности, чтобы сделать переход более безопасным. Переходы на пересечении улицы Варраку с улицами Пунане и Вилисуу также будут сделаны более безопасными для пешеходов.

В ходе работ по озеленению будут высажены 34 серебристые липы, 12 черных сосен, 90 дёрнов сибирских, 163 барбариса Тунберга, 369 кустарников пятилистника, 32 дуба обыкновенных и 94 смородины железистой. Помимо дорожного покрытия, на улице появится новая уличная мебель и современное уличное освещение, что сделает район более безопасным и комфортным для жителей.

В настоящее время улица Варраку представляет собой асфальтированную дорогу шириной 15–18 метров с парковкой на обочине. Из-за движения транспорта маневрировать на парковке небезопасно. В ходе реконструкции на участке от улицы Пунане до улицы Вилисуу планируется построить две полосы в одном направлении и одну – в обратном, а на отрезке от улицы Вилисуу до виадука Лаагна теэ – по одной полосе в обоих направлениях.

Чтобы успокоить движение, запланированы относительно крутые повороты, а обочины дорог для автобусов и грузовиков будут укреплены колотой брусчаткой. Автобусные остановки будут размещены в остановочных карманах.

Работы выполнит фирма AS TREF Nord по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и городского хозяйства. Договорная стоимость работ составляет 1 341 346,09 евро. Подробные схемы движения и другая важная информация о реконструкции улицы Варраку будут публиковаться по мере поступления.