Кто он? ⟩ Дисквалифицированный Прийнитс родом из эстонской династии фехтовальщиков

Чемпион Эстонии по фехтованию на шпагах среди мужчин Стен Приинитс накануне был дисквалифицирован на полтора года за нарушение правил Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). 36-летний Прийнитс, который на протяжении многих лет является одним из лучших фехтовальщиков Эстонии, должен был через две недели принять участие в Люксембурге в отборочных соревнованиях Европейской зоны к Олимпийским играм, но теперь надежды на олимпийский дебют не оправдались.