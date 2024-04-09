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Кто он? ⟩ Дисквалифицированный Прийнитс родом из эстонской династии фехтовальщиков

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Стен Прийнитс.
Стен Прийнитс. Фото: Tairo Lutter

Чемпион Эстонии по фехтованию на шпагах среди мужчин Стен Приинитс накануне был дисквалифицирован на полтора года за нарушение правил Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). 36-летний Прийнитс, который на протяжении многих лет является одним из лучших фехтовальщиков Эстонии, должен был через две недели принять участие в Люксембурге в отборочных соревнованиях Европейской зоны к Олимпийским играм, но теперь надежды на олимпийский дебют не оправдались.

В начале марта Эстонский фонд антидопинговой и спортивной этики (EADSE) хотел взять у Прийнитса допинг-пробу, однако фехтовальщика не оказалось в том месте, где он должен был находиться по информации базы данных тестирования ADAMS. Это было третье нарушение за год.

«У него было два нарушения местоположения. В первом и втором случаях он говорил, что был дома в Таллинне, а вместо этого был на соревнованиях. В случае третьего нарушения он утверждал, что спал и не слышал звонка специалиста, занимающегося забором допинг-проб», - рассказал предысторию нарушений председатель дисциплинарной коллегии Маргус Мугу.

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