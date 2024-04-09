Этим летом в столице впервые состоится крупнейшая международная регата учебных парусных судов Tall Ships Races, в рамках которой молодежь в возрасте от 15 до 25 лет сможет участвовать в программе обучения парусному спорту. Благодаря большому интересу и уникальной возможности организаторы открыли дополнительный набор участников учебной программы.
Открыт дополнительный набор участников учебной программы регаты Tall Ships Races
По словам члена правления Eesti Noorte Purjeõppeselts (Эстонского молодежного общества обучения парусному спорту) и координатора судов Мадиса Раллманна, для участия в учебной программе не обязательно иметь опыт в парусном спорте.
«Все задания на парусниках будут посильны для молодых людей, к тому же в командах учебных яхт – молодежь из разных стран, поэтому участники смогут не только получить захватывающий опыт, но и завести новые знакомства», – сказал Раллманн.
Подать заявку могут люди, которым на момент прохождения регаты (с 29 июня по 5 августа) от 15 до 25 лет, и они зарегистрированы в качестве жителей Таллинна в регистре народонаселения.
Поучаствовать можно в одном из этапов регаты: с 29 июня по 6 июля из Клайпеды в Хельсинки; с 6 по 13 июля из Хельсинки в Таллинн; с 13 по 20 июля из Таллинна в Турку; с 20 по 26 июля из Турку в Мариехамн; с 26 июля по 4 августа из Мариехамна в Щецин.
Таллинн берет на себя расходы участников на обучение и транспорт до места назначения и обратно. В качестве доли самофинансирования участники должны внести 300 евро и оплатить страхование путешествий. Подать заявку могут и молодые люди из других самоуправлений, однако они должны самостоятельно оплатить участие – около 1000 евро.
Обучение проводится на парусниках регаты Tall Ships Races 2024. В состав флота входят, как правило, и крупные исторические суда, и современные океанские яхты, в каждой команде как минимум половина – молодежь от 15 до 25 лет из разных стран, некоторые совершают морское путешествие впервые. На каждом паруснике, участвующем в учебной программе, работает опытная профессиональная команда, которая обеспечивает безопасность участников и проведение качественной программы.
Подать заявку можно до 30 апреля 2024 года или до тех пор, пока есть свободные места. Всего в рамках дополнительного набора примут до 40 участников.
Подать заявку на участие в учебной программе и найти дополнительную информацию можно на сайте: www.tallshipstallinn.ee/purjeope.