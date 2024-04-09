Опрос: более 60% населения не поддерживает налогообложение подслащенных напитков

Большинство респондентов также считают, что повышение цен не приведет к снижению потребления напитков, которые планируется обложить налогом.

Опрос показал, что 62 процента респондентов выступают против налогообложения подслащенных напитков, чуть менее трети (31%) населения поддерживают новый налог. Если 8% респондентов не имеют твердой позиции относительно введения налога на подслащенные напитки, то колебания населения относительно необходимости облагать налогом сладкие и и не содержащие сахар напитки почти в два раза больше (13%).

«Очевидно, что люди не готовы к новому налогу. На это есть несколько причин, таких как сложная экономическая ситуация, недоверие к правительству и сомнения в цели налога, - говорит член правления Союза производителей безалкогольных напитков Неле Нормак. - Безусловно, фактором является и то, что в Эстонии и так дорого жить и питаться: цены на продукты питания выше среднего по ЕС, но ниже среднего по ЕС уровня жизни. Введение налога приведет к значительному повышению цен на безалкогольные напитки, сокосодержащие напитки, смузи, спортивные и ароматизированные напитки, что повлияет на покупательную способность и выбор конечного потребителя».

Потребители будут искать более дешевую альтернативу

Если цена на подслащенные напитки вырастет из-за введения налога, 46 % респондентов заявили, что на их потреблении это никак не отразится, а 27% сказали, что их потребление не снизится, но, возможно, они постараются найти более дешевую альтернативу.