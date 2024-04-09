Опрос общественного мнения, проведенный компанией Kantar Emor, показало, что более половины респондентов не поддерживают введение налога на подслащенные напитки.
Опрос: более 60% населения не поддерживает налогообложение подслащенных напитков
Большинство респондентов также считают, что повышение цен не приведет к снижению потребления напитков, которые планируется обложить налогом.
Опрос показал, что 62 процента респондентов выступают против налогообложения подслащенных напитков, чуть менее трети (31%) населения поддерживают новый налог. Если 8% респондентов не имеют твердой позиции относительно введения налога на подслащенные напитки, то колебания населения относительно необходимости облагать налогом сладкие и и не содержащие сахар напитки почти в два раза больше (13%).
«Очевидно, что люди не готовы к новому налогу. На это есть несколько причин, таких как сложная экономическая ситуация, недоверие к правительству и сомнения в цели налога, - говорит член правления Союза производителей безалкогольных напитков Неле Нормак. - Безусловно, фактором является и то, что в Эстонии и так дорого жить и питаться: цены на продукты питания выше среднего по ЕС, но ниже среднего по ЕС уровня жизни. Введение налога приведет к значительному повышению цен на безалкогольные напитки, сокосодержащие напитки, смузи, спортивные и ароматизированные напитки, что повлияет на покупательную способность и выбор конечного потребителя».
Потребители будут искать более дешевую альтернативу
Если цена на подслащенные напитки вырастет из-за введения налога, 46 % респондентов заявили, что на их потреблении это никак не отразится, а 27% сказали, что их потребление не снизится, но, возможно, они постараются найти более дешевую альтернативу.
В зависимости от возрастной группы, чем старше люди, тем меньше они готовы отказаться от привычных продуктов, независимо от цены. В то время как на молодежь цена влияет несколько сильнее, 16-24-летние люди охотнее других (39%) ищут более дешевые альтернативы подслащенным напиткам. Однако это не означает, что они готовы сократить количество потребляемых напитков.
Налог на подслащенные напитки оправдывается желанием направить молодежь к здоровому образу жизни. «Опрос показывает, что введение налога на подслащенные напитки может оказаться неэффективным, так как он склоняет молодых людей искать более дешевые альтернативы, а не к сокращению потребления», - говорит эксперт по исследованиям Kantar Emor Катрин Мяннасте.
Приграничная торговля может снова набрать обороты
Много говорилось о потенциальных опасностях налога на сахар для экономики. Пример Дании также обозначил возможность резкого роста приграничной торговли безалкогольными напитками.
Действительно, опрос показал, что каждый четвертый респондент рассматривает возможность приобретения товаров, которые планируется обложить налогом, в соседней стране. Наиболее вероятно, что это сделают те, кто не поддерживает налог: 37% респондентов в этом сегменте заявили, что могут отправиться за покупками в Латвию.