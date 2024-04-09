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Лаури Ляэнеметс: нынешние действия «Отечества» являются угрозой для безопасности Эстонии

Лоора-Элизабет Ломп
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Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Tairo Lutter

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс считает, что ни сегодня, ни в будущем на переговорах о власти в Таллинне не будут приниматься решения государственного уровня, включая вопрос об избирательных правах лиц, не являющихся гражданами Эстонии.

«Ограничение права голоса граждан России на местных выборах - это не вопрос уровня «за» или «против», это вопрос того, какого результата мы ожидаем от этого решения и осознаем ли мы все риски», - сказал Ляэнеметс.

«Сейчас то, что делает «Отечество», является угрозой безопасности Эстонии и желанием недемократически увековечить свою власть. Хотя переговоры о формировании Таллиннской городской управы, по сути, подошли к концу, Урмас Рейнсалу может в ближайшие дни отложить историческую возможность и отдать игру обратно в руки Центриcтской партии», - подчеркнул Ляэнеметс.

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