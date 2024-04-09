Лаури Ляэнеметс: нынешние действия «Отечества» являются угрозой для безопасности Эстонии

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс считает, что ни сегодня, ни в будущем на переговорах о власти в Таллинне не будут приниматься решения государственного уровня, включая вопрос об избирательных правах лиц, не являющихся гражданами Эстонии.
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«Ограничение права голоса граждан России на местных выборах - это не вопрос уровня «за» или «против», это вопрос того, какого результата мы ожидаем от этого решения и осознаем ли мы все риски», - сказал Ляэнеметс.