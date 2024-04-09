В концовке матча суперкубка Роналду получил красную карточку и был удален с поля.
После удаления на матче суперкубка, Роналду совершил невероятное!
На 86-й минуте матча нападающий «Аль-Насра» ударил локтем соперника, за что и был оштрафован. С удалением знаменитый футболист не согласился и замахнулся кулаком на судью. А уходя с поля, демонстративно аплодировал арбитру.
«Аль-Хиляль» обыграл «Ан-Наср» в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Всего в этом сезоне на счету Роналду 36 голов и 12 передач в 37 матчах за «Ан-Наср» во всех турнирах.