Нотариус: продавец недвижимости несет ответственность за скрытые недостатки, даже если они проявятся после продажи

Договоры купли-продажи недвижимости обычно включают подтверждение покупателем того, что перед заключением договора он осмотрел объект и осведомлен о его состоянии. Соответствующее подтверждение со стороны покупателя не ограничивает ответственность продавца за скрытые недостатки. Подтверждение покупателя в договоре купли-продажи лишь предполагает, что покупатель готов приобрести недвижимость с недостатками, обнаруженными в ходе проверки, без указания этих недостатков в договоре купли-продажи.

В каких случаях продавец несет ответственность?

Продавец всегда несет ответственность, если имущество не соответствует условиям договора купли-продажи и такое несоответствие существовало на момент передачи объекта покупателю. Ответственность продавца не зависит от его вины или от того, знал ли или должен ли был знать о недостатке сам продавец. Продавец не обязан проверять, имеет ли объект продажи недостатки и какие именно, но продавец должен учитывать, что при их обнаружении основную ответственность за недостатки несет именно он, если только продавец и покупатель не договорились иначе в договоре или продавец прямо и понятно не сообщил, что у него нет информации о состоянии объекта недвижимости.