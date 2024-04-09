В Латвии решили ужесточить ограничения на продажу алкоголя

Так, с понедельника по субботу алкоголь можно будет с 10 утра до 20, а по воскресеньям - с 10 утра до 18 часов.

Ограничения на часы продажи алкоголя не будут напрямую привязаны к рабочим, выходным или праздничным дням, так как это усложнило бы регулирование. Это означает, что, например, в праздник 1 мая, который выпадает на будний день, алкоголь можно будет продавать до 20.00.

В настоящее время алкоголь в Латвии продается в розницу с 8 утра до 22 вечера во все дни недели.

Комиссия уже одобрила предложение, согласно которому будет запрещена продажа алкогольных напитков лицам, не достигшим 20-летнего возраста. В настоящее время алкоголь могут покупать лица, достигшие 18 лет.