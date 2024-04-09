Сотрудники логистической фирмы Omniva вовремя помешали пожилому мужчине, поверившему в рассказ кибермошенников, отправить 10 000 евро, которые он приготовился послать злоумышленникам с помощью почтового автомата.
Сотрудники Omniva предотвратили потерю доверчивым пожилым мужчиной 10 000 евро
В понедельник в полицию поступило заявление от 83-летнего мужчины, с которым связались якобы представитель телефонной компании, сотрудник Банка Эстонии и представитель полиции, сообщившие мужчине, что его деньги пытались украсть и теперь их необходимо проверить, сообщили в Идаской префектуре.
Мошенники убедили пожилого человека снять наличные и отправить их через посылочный автомат Omniva. Мужчина положил в почтомат 10 000 евро. Сотрудники Omniva вовремя предотвратили отправку денег мошенникам, и мужчине вернули его деньги в Нарвском отделении полиции.
Полиция выяснит точные обстоятельства инцидента в ходе уголовного разбирательства.