Сотрудники Omniva предотвратили потерю доверчивым пожилым мужчиной 10 000 евро

В понедельник в полицию поступило заявление от 83-летнего мужчины, с которым связались якобы представитель телефонной компании, сотрудник Банка Эстонии и представитель полиции, сообщившие мужчине, что его деньги пытались украсть и теперь их необходимо проверить, сообщили в Идаской префектуре.