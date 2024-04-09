По словам Майкла Чеккини, доктора медицинских наук, содиректора программы Центра рака желудочно-кишечного тракта и онколога Йельского онкологического центра, заболеваемость колоректальным раком у людей в возрасте младше 50 лет растет с 1990-х годов.
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Медики предупреждают о симптомах рака, на которые люди часто не обращают внимания
«Точная причина роста заболеваемости раком неизвестна. Эксперты полагают, что это связано с образом жизни и окружающей средой, но в чем именно дело, мы не знаем», - сказал Чеккини. Поскольку колоректальный рак может возникнуть и у молодых людей, полезно следить за симптомами, пишет Huffpost.