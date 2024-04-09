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Медики предупреждают о симптомах рака, на которые люди часто не обращают внимания

rus.postimees.ee
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Рак кишечника. Иллюстративное фото.
Рак кишечника. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

По словам Майкла Чеккини, доктора медицинских наук, содиректора программы Центра рака желудочно-кишечного тракта и онколога Йельского онкологического центра, заболеваемость колоректальным раком у людей в возрасте младше 50 лет растет с 1990-х годов.

«Точная причина роста заболеваемости раком неизвестна. Эксперты полагают, что это связано с образом жизни и окружающей средой, но в чем именно дело, мы не знаем», - сказал Чеккини. Поскольку колоректальный рак может возникнуть и у молодых людей, полезно следить за симптомами, пишет Huffpost.

Одна пользовательница TikTok объяснила на платформе, что заметила, что ее стул отличается от обычного, а также есть другие тревожные сигналы, такие как необъяснимая потеря веса и диарея. Она думала, что у нее синдром раздраженного кишечника, поэтому сначала не пошла к врачу. Когда она наконец это сделала, ей поставили диагноз: рак кишечника четвертой стадии.

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