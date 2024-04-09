Медики предупреждают о симптомах рака, на которые люди часто не обращают внимания

«Точная причина роста заболеваемости раком неизвестна. Эксперты полагают, что это связано с образом жизни и окружающей средой, но в чем именно дело, мы не знаем», - сказал Чеккини. Поскольку колоректальный рак может возникнуть и у молодых людей, полезно следить за симптомами, пишет Huffpost .

Одна пользовательница TikTok объяснила на платформе, что заметила, что ее стул отличается от обычного, а также есть другие тревожные сигналы, такие как необъяснимая потеря веса и диарея. Она думала, что у нее синдром раздраженного кишечника, поэтому сначала не пошла к врачу. Когда она наконец это сделала, ей поставили диагноз: рак кишечника четвертой стадии.