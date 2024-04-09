В Таллинне веб-мошенники похитили у своей жертвы 18 000 евро.
Кибермошенники выманили у жительницы Таллинна крупную сумму
Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, по данным которой в понедельник в полицию обратилась женщина, которая пожаловалась, что ей позвонили якобы из Tele2, а на следующий день позвонил уже якобы сотрудник Swedbank.
По словам представителя Пыхьяской префектуры, у потерпевшей выманили пароли от ее банковских счетов, которые она назвала мошенникам. После этого с ее счета исчезло 18 000 евро.