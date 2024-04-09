В Таллинне веб-мошенники похитили у своей жертвы 18 000 евро.
Кибермошенники выманили у жительницы Таллинна крупную сумму денег
Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, по данным которой в понедельник в полицию обратилась женщина, которая пожаловалась, что ей позвонили якобы из Tele2, а на следующий день она получила еще один звонок, на этот раз звонил уже якобы сотрудник Swedbank.
По словам представителя Пыхьяской префектуры, у женщины выманили пароли от ее банковских счетов, которые она назвала мошенникам. После этого со счета женщины исчезли 18 000 евро.