Кибермошенники выманили у жительницы Таллинна крупную сумму денег

Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, по данным которой в понедельник в полицию обратилась женщина, которая пожаловалась, что ей позвонили якобы из Tele2, а на следующий день она получила еще один звонок, на этот раз звонил уже якобы сотрудник Swedbank.