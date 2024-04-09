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Сюрприз: универсальную услугу не отменят 1 мая

Ангелина Тякер
, журналист
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Универсальная услуга.
Универсальная услуга. Фото: Tairo Lutter

По словам продавцов электроэнергии, универсальная услуга электроснабжения прекратит действие только 1 июля, но договоры на обслуживание можно заключать до 31 мая. Министерство климата пока не комментирует ситуацию.

Ранее было известно, что универсальную услугу перестанут предлагать в мае, но, по словам продавцов электроэнергии, это произойдет позже, чем ожидалось. Министерство климата, отвечающее за вопросы энергетики, пока не ответило на запрос Postimees, но, по словам продавцов электроэнергии, прекращение универсальной услуги теперь намечено на июль.

Сандер Рандвер, руководитель отдела энергетических продуктов компании Enefit, отметил, что 32 500 клиентов Enefit и сегодня пользуются универсальной услугой.

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