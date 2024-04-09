Сюрприз: универсальную услугу не отменят 1 мая

Ранее было известно, что универсальную услугу перестанут предлагать в мае, но, по словам продавцов электроэнергии, это произойдет позже, чем ожидалось. Министерство климата, отвечающее за вопросы энергетики, пока не ответило на запрос Postimees, но, по словам продавцов электроэнергии, прекращение универсальной услуги теперь намечено на июль.