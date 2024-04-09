«Результаты не будут учитываться при поступлении»: почти 4000 абитуриентов стали жертвами сбоя экзаменационной системы

Ранним субботним утром Амеэлия Коппель отправилась на поезде из Раквере в Таллинн. У абитуриентки из небольшого города была четкая цель: она хотела учиться в Таллиннской государственной гимназии Пельгулинна. Это был ее первый и единственный выбор. «Написание экзамена шло гладко. Я справилась с заданиями по математике и английскому. Но когда дело дошло до естественных наук, произошло что-то странное - программа перескакивала с одного вопроса на другой, а страница с тестом по эстонскому языку совсем перестала работать», - вспоминает она. Когда Амеэлия встретилась с родителями после экзамена, то была в отчаянии - тест сдать не удалось.