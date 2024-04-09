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«Результаты не будут учитываться при поступлении»: почти 4000 абитуриентов стали жертвами сбоя экзаменационной системы

Ану Вийта-Неухаус
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Индрек Лиллемяги, директор таллиннской государственной гимназии Пельгулинна, в школьном компьютерном классе, где проходили единые вступительные тесты..
Индрек Лиллемяги, директор таллиннской государственной гимназии Пельгулинна, в школьном компьютерном классе, где проходили единые вступительные тесты.. Фото: Eero Vabamägi

«Огромное разочарование», - так участники описывают экзаменационную информационную систему (EIS), которая из-за технического сбоя вышла из строя в субботу, 6 апреля, во время сдачи единых вступительных тестов в государственные гимназии Таллинна и Харьюмаа.

Не позднее завтрашнего дня все семь государственных гимназий должны будут сообщить ученикам, как будут проходить вступительные экзамены в их школе.

Ранним субботним утром Амеэлия Коппель отправилась на поезде из Раквере в Таллинн. У абитуриентки из небольшого города была четкая цель: она хотела учиться в Таллиннской государственной гимназии Пельгулинна. Это был ее первый и единственный выбор. «Написание экзамена шло гладко. Я справилась с заданиями по математике и английскому. Но когда дело дошло до естественных наук, произошло что-то странное - программа перескакивала с одного вопроса на другой, а страница с тестом по эстонскому языку совсем перестала работать», - вспоминает она. Когда Амеэлия встретилась с родителями после экзамена, то была в отчаянии - тест сдать не удалось.

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