«Огромное разочарование», - так участники описывают экзаменационную информационную систему (EIS), которая из-за технического сбоя вышла из строя в субботу, 6 апреля, во время сдачи единых вступительных тестов в государственные гимназии Таллинна и Харьюмаа.
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«Результаты не будут учитываться при поступлении»: почти 4000 абитуриентов стали жертвами сбоя экзаменационной системы
Не позднее завтрашнего дня все семь государственных гимназий должны будут сообщить ученикам, как будут проходить вступительные экзамены в их школе.