В Латвии отец приговорен к пожизненному заключению за сексуальное насилие над малолетней дочерью

В период с апреля 2019 года по июнь 2023 года обвиняемый, проживая со своей дочерью 2010 года рождения, находясь под воздействием алкоголя, по ночам, пока остальные члены семьи спали, неоднократно совершал насильственные сексуальные действия со своим ребенком.

Как отмечает прокуратура, в результате противоправных действий обвиняемого оказались поставлены под угрозу половая неприкосновенность, нравственность и нормальное физическое и духовное развитие потерпевшей.

На досудебной стадии обвиняемый свою вину не признавал, но позже в суде признал вину полностью, в связи с чем дело рассматривалось без проверки доказательств.

Вид и меру наказания, присужденные обвиняемому, в прениях просила применить и государственный обвинитель - прокурор прокуратуры Южной Латгале, - поэтому присужденным судом наказанием прокурор удовлетворена и не планирует просить у суда подготовки полного приговора.

Остальные участвующие в процессе лица могут обжаловать приговор в Латгальском окружном суде.

«Последствия сексуального насилия над ребенком очень серьезны. Нарушаются права ребенка на безопасность, здоровье и жизнь. Из-за таких действий страдает и психологическое здоровье ребенка. Поэтому исполнители указанных и подобных преступлений должны отвечать перед законом и против них следует принимать максимально строгие меры», - отметила прокурор.

Прокуратура напоминает, что в ситуациях, когда возникают хоть малейшие подозрения, что ребенок мог пострадать от сексуального или иного рода насилия, необходимо немедленно обращаться в Государственную полицию.