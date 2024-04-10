В последнее время телефонные мошенники активно терроризируют жителей Эстонии. Схемы становятся все хитрее и сложнее. «Меня пыталась обмануть целая команда», - говорит Алексей. Правда, конкретно в этом случае злоумышленников ждало большое разочарование.
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Преступники были разочарованы: всего одна фраза жителя Эстонии заставила мошенников бросить трубку
«Мне позвонили из якобы представительства Elisa и сказали, что у меня заканчивается договор, а чтобы продлить его, я должен с помощью Smart-ID подписать документ. Мне его прислали и я подписал», - рассказывает Rus.Postimees Алексей.