Преступники были разочарованы: всего одна фраза жителя Эстонии заставила мошенников бросить трубку

«Мне позвонили из якобы представительства Elisa и сказали, что у меня заканчивается договор, а чтобы продлить его, я должен с помощью Smart-ID подписать документ. Мне его прислали и я подписал», - рассказывает Rus.Postimees Алексей.

На этом разговор прекратился, но вскоре телефон снова ожил. «На экране высветился номер с эмблемой Smart-ID. Меня спросили, звонил ли мне кто-то только что и совершал ли я какие-либо операции. Я подтвердил, что такое было. Тогда звонивший сообщил, что с моего счета сейчас делают запросы в различные финансовые учреждения, - говорит Алексей. - Далее меня попросили зайти на сайт Bondora (платформа для получения быстрых кредитов - прим.ред.) и обещали связать с консультантом, который закроет все эти запросы».