Бывший командующий Кайтселийтом, генерал-майор Рихо Юхтеги с апреля занимает пост стратегического консультанта на эстонском оборонном предприятии SensusQ, сообщает Rus.ERR.
Экс-глава Кайтселийта устроился на работу на оборонное предприятие
По словам основателя и исполнительного директора оборонно-технологического предприятия SensusQ Марко Казелехта, в последние месяцы вырос спрос на экономически эффективные технологические решения.
«Для анализа недочетов в области всегда пригодятся знания и совет эксперта с многолетним опытом. Присоединение к нам генерал-майора Юхтеги – привилегия и очень важный шаг для всей команды», – сказал Казелехт.
Юхтеги в свою очередь отметил, что государственная безопасность всегда будет оставаться для него приоритетом.