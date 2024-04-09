Экс-глава Кайтселийта устроился на работу на оборонное предприятие

По словам основателя и исполнительного директора оборонно-технологического предприятия SensusQ Марко Казелехта, в последние месяцы вырос спрос на экономически эффективные технологические решения.

«Для анализа недочетов в области всегда пригодятся знания и совет эксперта с многолетним опытом. Присоединение к нам генерал-майора Юхтеги – привилегия и очень важный шаг для всей команды», – сказал Казелехт.

Юхтеги в свою очередь отметил, что государственная безопасность всегда будет оставаться для него приоритетом.