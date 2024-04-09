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Экс-глава Кайтселийта устроился на работу на оборонное предприятие

rus.postimees.ee
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Рихо Юхтеги.
Рихо Юхтеги. Фото: Madis Veltman

Бывший командующий Кайтселийтом, генерал-майор Рихо Юхтеги с апреля занимает пост стратегического консультанта на эстонском оборонном предприятии SensusQ, сообщает Rus.ERR.

По словам основателя и исполнительного директора оборонно-технологического предприятия SensusQ Марко Казелехта, в последние месяцы вырос спрос на экономически эффективные технологические решения.

«Для анализа недочетов в области всегда пригодятся знания и совет эксперта с многолетним опытом. Присоединение к нам генерал-майора Юхтеги – привилегия и очень важный шаг для всей команды», – сказал Казелехт.

Юхтеги в свою очередь отметил, что государственная безопасность всегда будет оставаться для него приоритетом.

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