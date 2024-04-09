Жуткие цифры: из 50 украинских военных, посетивших полгода назад матч «Левадия»-«Флора», в живых осталось лишь пятеро

Как известно, на прошлой неделе Васильев прокомментировал военный конфликт между Украиной и Россией в спортивном подкасте Õhtuleht «Третий тайм», при этом капитан сборной Эстонии не пожелал занять чью-то сторону в конфликте.

«Если они (Украина – ред.) смогут победить, то, может быть, наступит мир, если победит Россия, то, может быть, наступит мир, если обе решат начать переговоры и договориться о мире, тогда, может быть, наступит мир. Честное слово, я не знаю, когда и как мы сумеем достичь мира», - заявил, в частности Васильев.

Журналист Soccernet Кристьян Яак Кангур представил мрачные цифры, которые дают представление о том, как Россия пытается достичь «мира» в Украине.

«В ноябре прошлого года «Левадия» и «Флора» играли на стадионе Sportland Arena. Среди зрителей было и около 50 украинских военных, которые находились в Эстонии на обучении и приехали посмотреть матч. На выходных я пообщался с людьми и, насколько я знаю, из них лишь пятеро остались в живых», - сказал Кангур.

«Люди, единственная вина которых заключалась в том, что они защищали родину. И тут кто-то приходит и говорит, что вопрос войны не такой уж черно-белый. На мой взгляд, это очень черно-белое», - добавил Кангур, с которым согласился Маркус Юргенсон, также присутствовавший на передаче.