Обвиняющийся в госизмене Айво Петерсон станет кандидатом в Европарламент?

«Мы решили выставить от одного до трех кандидатов. Потенциальные кандидаты уже выразили свою заинтересованность, но окончательное решение еще не принято. Правление планирует сделать это в ближайшее время, думаю, самое позднее в конце этой недели», - заявила во вторник член правления партии Юлия Смоли.

«Мы направили в избирательную комиссию запрос о том, может ли Айво Петерсон баллотироваться. И нам сказали, что он может подать заявку», - говорит Смоли, по словам которой, не исключено, что Петерсон теперь будет в списке. Однако сумма залога является большой проблемой для их партии при баллотировании на пост евродепутата.

Айво Петерсон, баллотировавшийся в рядах Левой партии в Ида-Вирумаа, на недавних выборах в Рийгикогу набрал 3968 голосов, чем обеспечил Левой партии поддержку из государственного бюджета на следующие четыре года.

Выборы в Европарламент пройдут в Эстонии с 3 по 9 июня.

В чем обвиняют Петерсона?

Согласно обвинительному заключению, с октября 2022 года по 10 марта 2023 года граждане Эстонии Айво Петерсон и Дмитрий Роотси сознательно и организованно помогали России и лицам, действующим от имени российских властей, в ненасильственных действиях против независимости и территориальной целостности Эстонской Республики.

Согласно обвинительному заключению, они участвовали в сознательной деятельности по оказанию влияния, целью которой было создание в Эстонии политического объединения, поддерживающего нарративы и пропагандистские идеи российской внешней политики и политики безопасности. Посредством этой связи, согласно обвинительному заключению, они хотели создать для России возможность угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику Эстонии и влиять на внешнюю политику.

Петерсон также помогал обвиняемому гражданину России Андрею Андронову в ненасильственных действиях против независимости и территориальной целостности Эстонии.