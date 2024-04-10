На оккупированных территориях Россия запускает процесс национализации жилья уехавших людей, журналисту «Слідства.Інфо» Евгению Шульгату попытались вручить повестку из военкомата, зафиксировано три удара по основным конструкциям защитной оболочки реактора ЗАЭС. Эти темы были наиболее актуальными в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Национализация жилья уехавших с оккупированных территорий, повестка журналисту-расследователю, удары по ЗАЭС. Обзор событий в Украине
Война - это не только то, что происходит непосредственно на фронте. Это и хроническое психологическое напряжение из-за постоянной угрозы прилета, и навязчивый страх потери близких, и стирание твоей жизни врагом в захваченном им твоем (!) родном городе.
Если верить цифре, озвученной Путиным 2 апреля, на оккупированных территориях Донбасса и юга Украины российские паспорта получили 3,2 млн человек.
До начала войны (для Донбасса - 2014 год, для Херсонщины и Запорожья - 2022) в Донецкой области проживало 4,3 млн человек; в Луганской - 2,2 млн.; в Херсонской - 1,028 млн; Запорожской - 1,687 млн человек.
То есть, в сумме в так называемых новых регионах до приходы туда «русского мира» проживало 9,215 млн человек. Российские паспорта после полутора лет аннексии получили аж (!) 3,2 млн.
Для объективности отминусуем от 9 млн население города Запорожье в 700 000 человек, который остается под контролем Украины, и 300 000 жителей освобожденного ВСУ Херсона. К 3,2 млн новообращенных «российских граждан» условно добавим полмиллиона детей до 14 лет, которые могут жить на оккупированных территориях, но паспорта еще не получают. Перед выборами Путина российские власти заявляли, что в «новых регионах» паспорта получили около 90 процентов населения. Грубо говоря, получается, что больше 4 млн были или убиты, или вынуждены бежать с мест своего проживания, бросив все: дома, имущество, планы на будущее, часто - членов семьи…
Тысячи брошенных объектов
И вот сейчас Россия активно занялась их стиранием из оккупационной реальности. Начался процесс национализации жилья уехавших. Соответствующие «законы» приняты в ЛНР/ДНР и Запорожским областным заксобранием. Херсонским «законодателям», видимо, пока не до этого.
Забирать жилье будут через суды, по признаку длительного отсутствия и за неуплату коммунальных услуг. При этом нужно понимать, что с февраля 2022 года сделать перевод на оккупированную территорию или в РФ с Украины невозможно, то есть неуплата там тотальная, если только не остался кто-то из родственников, присматривающих за брошенным жильем.
Длительное отсутствие собственников в ЛНР будет устанавливаться специальным уполномоченным органом во взаимодействии с Роскадастром, Росреестром и коммунальными предприятиями. При этом заявить о существовании неиспользуемого жилого помещения может любой житель. «Закон» предусматривает, что для информирования собственника информация о выявлении жилья с признаками бесхозного будет обнародована в печатных (!) СМИ.
Можно только представить, как почтовые голуби доставляют через линию фронта в Киев печатную (!) газету из Луганска….
Как видим, процесс выявления безхозной недвижимости только начался, но власти ДНР/ЛНР уже заявили о 30 000 и 22 000 брошенных объектов соответственно. То есть это стартовая цифра. Всего же национализация коснется, судя по числу выехавших людей, сотен тысяч домов и квартир.
Зато Z-патриоты и коллаборанты уже начали возмущаться в соцсетях, что теперь, чтобы сохранить свое жилье, на их территорию начнут возвращаться беглецы. «Как можно будет жить рядом с теми, кто бросил родину?» - задаются они вопросом.
«После того, как процедурные моменты будут выполнены, эти квартиры будут выделяться как ведомственные. Учитывая, что в Луганске не так много гостиниц, почти все такие квартиры будут направлены на решение этой задачи», - цитируют российские СМИ куратора ЛНР, депутата Госдумы Виктора Водолацкого.
То есть, в чьи-то дома и квартиры, по сути, будут заселяться российские военные и гастарбайтеры, приехавшие «восстанавливать» Донбасс за тройную плату. Можно представить, до какого состояния доведут чьи-то дома такие жильцы.
И даже представить невозможно, как поведут себя настоящие хозяева этого жилья, когда после освобождения, вернутся в свои дома, а там кто-то живет…
Повестка как месть журналисту
Журналисты расследовательской программы «Слідство.Інфо» обнаружили, что квартира, числящаяся в собственности жены руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, стоит не 12,8 млн гривен, как он указал в декларации, а 20 млн.
Всего в собственности семьи (жена и мать) сотрудника СБУ нашли недвижимость на 25,5 млн гривен. Происхождение ее объяснить трудно, поскольку анализ деклараций Витюка за прошлые годы показывает, что с его зарплаты элитной недвижимостью не обзаведешься. Правда, супруга офицера всего за шесть дней до нападения РФ зарегистрировалась как частный предприниматель и за 2023 год смогла заработать 13 млн гривен, но найти материальные следы ее бизнеса, журналистам не удалось. Сама она эту ситуацию тоже не прояснила.
Журналистское расследование было опубликовано в конце марта. Как раз после того, как президент Зеленский присвоил Витюку звание бригадного генерала. А уже 1 апреля к автору программы «Слідства.Інфо» Евгению Шульгату подошли сотрудники ТЦК (военкомата), обратились по имени и попытались вручить повестку.
После этого журналисты достали видео с камер наблюдений в торговом центре, где это произошло. И выяснили, что сотрудники ТЦК вошли в супермаркет вместе с мужчиной в гражданском, который, как это можно понять, дает военным указания и указывает на Шульгату.
Журналисты также выяснили, что гражданским, который давал указания сотрудникам ТЦК, мог быть Алексей Биленко - человек, близкий к Илье Витюку и тоже работающий в департаменте кибербезопасности СБУ.
6 апреля «Слідство.Інфо» официально заявило о мести журналисту в виде повестки за его разоблачительное расследование о сотруднике СБУ. В тот же день Министерство обороны совместно с СБУ и Генштабом начали проверку этого заявления.
«Журналистская работа - это основа любого демократического общества и неотъемлемая составляющая нашей победы над врагом. В то же время защита Украины от врага - обязанность каждого военнообязанного. Это честь, а не инструмент манипуляций», - двусмысленно заявили в Министерстве обороны.
А уже 8 апреля о начале уголовного производства «по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями и препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны сотрудников СБУ и ТЦК…», заявила Генпрокуратура.
Скорее всего, инцидент останется безнаказанным, поскольку сотрудники ТЦК имеют право вручать повестки где угодно. В любом случае, доказать руководящую роль СБУ будет сложно, поэтому крайними сделают именно военных. Но сам факт того, что мобилизацию в ВСУ некоторые чиновники в Украине делают инструментом мести и манипуляций, теперь, как говорится, зафиксирован, и доверия власти или процессу мобилизации он не добавил.
ЗАЭС
Ситуацию, о которой речь пойдет ниже, трудно оценивать с точки зрения того, кто виноват. Поскольку в данном случае возможные последствия происходящего могут серьезно ударить по обеим сторонам конфликта. Казалось бы, катастрофа невыгодна никому, но тем не менее…
«Сегодня, впервые с ноября 2022 года… произошло не менее трех прямых попаданий в основные конструкции защитной оболочки реактора ЗАЭС. Этого не должно происходить». Такое заявление сделал в соцсети Х Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в воскресенье.
«Я решительно призываю военных, принимающих решения, воздержаться от любых действий, нарушающих базовые принципы защиты ядерных объектов», - написал он. Но при этом дипломатично не уточнил, к военным какой стороны обращается.
«Такие безрассудные атаки значительно повышают риск крупной ядерной аварии», - заявили в МАГАТЭ. При этом мониторы агентства на АЭС сообщили даже об одной жертве атаки.
По мнению Гросси, «никто не может получить никакой военной или политической выгоды от нападений на ядерные объекты…». Однако, как писал поэт, «если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно».
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что Киев не причастен ни к каким вооруженным провокациям на оккупированной ЗАЭС, а «имитационные удары РФ по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения, минирование объектов ЗАЭС давно уже является известной и постоянной преступной практикой оккупантов».
Россияне, естественно и уже традиционно, обвинили в атаке беспилотников на АЭС Украину. Впрочем, также как они обвиняли Киев в разрушении Каховской ГЭС. Я привел эту аналогию не случайно. Затопление огромной территории показало, что экологическая катастрофа для россиян - не табу, если они видят в этом военную необходимость.
В любом случае, если исходить из логики, то большая вероятность вины за организацию удара по АЭС на том, кто может (или думает, что может) контролировать ситуацию непосредственно на станции. А это никак не Украина.
Справка об авторе
Сергей Гармаш - украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года - главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.