Национализация жилья уехавших с оккупированных территорий, повестка журналисту-расследователю, удары по ЗАЭС. Обзор событий в Украине

Забирать жилье будут через суды, по признаку длительного отсутствия и за неуплату коммунальных услуг. При этом нужно понимать, что с февраля 2022 года сделать перевод на оккупированную территорию или в РФ с Украины невозможно, то есть неуплата там тотальная, если только не остался кто-то из родственников, присматривающих за брошенным жильем.

Длительное отсутствие собственников в ЛНР будет устанавливаться специальным уполномоченным органом во взаимодействии с Роскадастром, Росреестром и коммунальными предприятиями. При этом заявить о существовании неиспользуемого жилого помещения может любой житель. «Закон» предусматривает, что для информирования собственника информация о выявлении жилья с признаками бесхозного будет обнародована в печатных (!) СМИ.

Можно только представить, как почтовые голуби доставляют через линию фронта в Киев печатную (!) газету из Луганска….

Как видим, процесс выявления безхозной недвижимости только начался, но власти ДНР/ЛНР уже заявили о 30 000 и 22 000 брошенных объектов соответственно. То есть это стартовая цифра. Всего же национализация коснется, судя по числу выехавших людей, сотен тысяч домов и квартир.

Зато Z-патриоты и коллаборанты уже начали возмущаться в соцсетях, что теперь, чтобы сохранить свое жилье, на их территорию начнут возвращаться беглецы. «Как можно будет жить рядом с теми, кто бросил родину?» - задаются они вопросом.