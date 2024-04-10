Взволнованные украинские беженцы: полиция не спешит продлевать наши ВНЖ

По данным PPA, всего в 2023 году за продлением статуса временной защиты обратилось 33 215 человек, а первичный статус временной защиты запросили 8782 военных беженца из Украины. Учитывая, что большому числу людей необходимо продлить документы практически в одно время, становится понятно, откуда взялись задержки.

«Многие украинские беженцы в Эстонии паникуют, так как нам не продлевают вид на жительство, - жалуется читательница Ханна. - Истории из чатов, в которых состоят проживающие в Эстонии украинские беженцы, или истории моих знакомых в основном звучат так: заявление о продлении ВНЖ подавали как и требовалось, за два месяца до окончания срока, но в полиции не торопятся. Кому-то продлевают через два дня после окончания срока, кому-то - через неделю, а кому-то аж два месяца».