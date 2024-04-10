Неразбериха, длинные очереди в отделениях Департамента полиции и погранохраны (PPA) и большой стресс у проживающих в Эстонии украинцев: срок действия временного вида на жительства большого числа беженцев подходит к концу.
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Взволнованные украинские беженцы: полиция не спешит продлевать наши ВНЖ
По данным PPA, всего в 2023 году за продлением статуса временной защиты обратилось 33 215 человек, а первичный статус временной защиты запросили 8782 военных беженца из Украины. Учитывая, что большому числу людей необходимо продлить документы практически в одно время, становится понятно, откуда взялись задержки.