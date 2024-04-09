Юлия начала координировать связь между центрами помощи, в которые привозят питомцев, спасающими волонтерами и людьми, которые просят вывезти своих животных, а ее муж перевозит животных на своей машине. Питомцев привозят в пункт помощи в городе Новотроицк, который находится примерно в 15 километрах от Орска.

«Проблема в том, что животные остаются на затапливаемых территориях, и добраться к ним можно только на лодках, а лодок, конечно, мало, - рассказывает она. - Людей, которые могут к ним добраться, тоже не так много. Часто нужно залезать в уже затопленные дома».

Спасенные животные, как и люди, испытывают стресс. «Кто-то не ест совсем, кто-то забивается в угол, а некоторые, наоборот, мечутся, бегают, - рассказывает Юлия. - Животные не понимают, что им делать, они в растерянности и в очень стрессовой ситуации. Я не знаю, сколько из них отойдут от этого. Вчера женщина-волонтер эвакуировала из своей квартиры 15 кошек, двое из них умерли уже после переезда - не выдержали стресс».

Сейчас волонтеры ищут дополнительные теплые помещения для животных - это особенно необходимо для скорейшего восстановления больным животным, которые, помимо всего, заразились вирусными инфекциями в грязной воде. Волонтерам по-прежнему не хватает людей, чтобы справиться со всем объемом работы.

«Дальше будет страшнее, потому что животных будет прибывать все больше и больше, - говорит Юлия. - Конечно, если бы другие регионы, у которых есть приюты и финансовые возможности, откликнулись и смогли забрать хотя бы часть животных, это бы очень помогло. Мы не знаем, куда будем пристраивать котят: у нас весь город - вода».