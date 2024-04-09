Кто прав? ⟩ «На кассе меня обругали»: клиент Prisma поссорился с продавцом из-за ведра ананасов

«Я увидел, что это настолько хорошее предложение, что я бы взял целое ведро этих ананасов, - сказал Kuuuurija отец семейства, посетивший мустамяэский магазин Prisma в минувшие выходные. - Но на кассе меня обругали и сообщили, что в ведро вместились два ананаса и я должен заплатить двойную цену». Prisma обещает поговорить с кассирами на эту тему.