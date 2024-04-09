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Кто прав? ⟩ «На кассе меня обругали»: клиент Prisma поссорился с продавцом из-за ведра ананасов

Хевели Туйск Катрин Луст
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Супермаркет Prisma.
Супермаркет Prisma. Фото: Sander Ilvest

«Я увидел, что это настолько хорошее предложение, что я бы взял целое ведро этих ананасов, - сказал Kuuuurija отец семейства, посетивший мустамяэский магазин Prisma в минувшие выходные. - Но на кассе меня обругали и сообщили, что в ведро вместились два ананаса и я должен заплатить двойную цену». Prisma обещает поговорить с кассирами на эту тему.

В субботу вечером Тийт отправился в Мустамяэ в Prisma, чтобы сделать там ежедневные покупки. В магазине он заметил табличку, на которой было написано следующее: «Одно ведро ломтиков ананаса - 3,85 евро».

Табличка в Prisma гласит: одно ведро кусочков ананаса стоит 3,85 евро.
Табличка в Prisma гласит: одно ведро кусочков ананаса стоит 3,85 евро. Фото: Erakogu
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