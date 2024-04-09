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Повышение цен на сетевые услуги принесло Elektrilevi огромную прибыль

rus.postimees.ee
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Деньги и электричество
Деньги и электричество Фото: Shutterstock

Выручка от продаж выросла до 287 миллионов евро, что на 19,3 процента больше, чем в прошлом году, а операционная прибыль увеличилась за год на целых 115%. Elektrilevi обещает опубликовать свой годовой отчет полностью завтра.

В 2023 году Elektrilevi инвестировала рекордную за последние пять лет сумму в 167 миллионов долларов, чтобы повысить надежность поставок и разработать возможности подключения для производителей, сообщила госкомпания.

К концу 2023 года компания Elektrilevi увеличила долю погодоустойчевых электросетей до 74,1%, а в прошлом году в общей сложности было построено 1440 км устойчивых сетей.

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