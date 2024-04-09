До конца апреля на фотовыставке в центре T1 можно будет увидеть медали ведущих эстонских спортсменов

Представлены достижения таких олимпийских чемпионов, как Эрки Ноол, Герд Кантер, Ирина Эмбрих, Кристина Шмигун-Вяхи. Из олимпийских медалистов упоминания удостоились: Алексей Будылин, Келли Сильдару, Тыну Эндрексон. Также можно увидеть «букеты» чемпионки Паралимпийских игр Марге Кыркьяс, пловчихи Энели Ефимовой, футболиста Йоэля Линдпере, баскетболистки Мерике Андерсон и культуриста Отта Кийвикаса.

С историями спортсменов о самых дорогих им медалях можно ознакомиться в YouTube.

«T1 высоко ценит спортсменов и увлечения, и мы рады принимать фотовыставку, напоминающую о важнейших моментах эстонского спорта. Фотографии и сопровождающий их текст позволяют посетителям центра получить отличный обзор достижений наших величайших спортсменов. Возможным это стало благодаря фотоискусству», - сказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.

С конца лета 2023 передвижная выставка посетила главные торговые центры Таллинна, Тарту и Пярну. Выставка посвящена столетию Эстонского олимпийского комитета и 60-летию Эстонского музея спорта и Олимпийских игр.

Идея для выставки позаимствована у фотопроекта польского фотографа Эвы Билан-Стох Perpetui Flores, экспонировавшегося в различных музеях Польши в 2019 году. Снимки для выставки Igihaljad делал Роман Vanaisa Нейманн.